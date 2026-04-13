El Ayuntamiento de Castelló apoya el programa de Becas Facsa-UJI para potenciar el talento joven

El Ayuntamiento de Castelló apoya el programa de becas impulsado por la empresa Facsa y la Universitat Jaume I que esta mañana ha concedido en su décima edición un total de 22 ayudas al estudiantado de grado de la UJI que reside en Castelló de la Plana. Se trata de ayudas destinadas a contribuir al pago de la matrícula universitaria.

Desde su puesta en marcha en el curso 2016-2017, esta iniciativa ha becado a un total de 241 estudiantes. Para la concesión de las becas, se han tenido en cuenta criterios económicos y académicos que han determinado a quienes se ha destinado el presupuesto total de 22.000 euros.

El acto de entrega de las becas ha contado con la presencia de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco; la vicerrectora de Estudiantado y Vida Saludable, Mamen Pastor; la consejera delegada de Facsa, Elena Llopis; el responsable de Relaciones Institucionales de Facsa en Castellón, Rafael Ferrer, y el gerente de la Fundación General de la UJI, Juan Antonio Bertolín.

"Estáis llamados a liderar los cambios del mañana"

La alcaldesa Begoña Carrasco, ha señalado refiriéndose a los alumnos que que “esta beca reconoce vuestro esfuerzo, constancia y mérito, pero también representa la confianza que Castellón deposita en vosotros. Estáis llamados a liderar los cambios del mañana, a innovar, emprender, investigar, transformar y mejorar nuestra sociedad”.

En esta línea, ha añadido que “el futuro no se construye solo con infraestructuras o proyectos sino con jóvenes formados y con talento que tengan oportunidades para desarrollarse y quedarse aquí. Este es el gran valor de estas becas: ayudan a estudiar, avanzar y reforzar el vínculo entre el talento joven y su ciudad”.

En el turno de intervenciones, la vicerrectora Mamen Pastor ha agradecido la alianza y colaboración permanente de Facsa con la universidad pública de Castellón en la promoción y apoyo al talento universitario a través de diferentes iniciativas, como estas becas. “Esta es una inversión de futuro en las personas que repercutirá en nuestro entorno social”, ha apuntado.

Asimismo, Pastor ha felicitado el estudiantado becado por su dedicación, esfuerzo y trabajo, y les ha instado a “volver a la sociedad esta inversión, a través de vuestro ejercicio profesional y vuestro talento para contribuir al progreso del territorio”.

Una década de apoyo a la juventud

Por su parte, la consejera delegada de Facsa Elena Llopis ha subrayado el significado especial de esta edición porque “celebramos diez años de compromiso con el talento joven”, un recorrido que, según ha destacado, refleja la vocación con la que nació el programa: apoyar al esfuerzo académico y generar oportunidades reales para el estudiantado.

Llopis ha puesto también en valor la colaboración con la Universitat Jaume I a lo largo de esta década, así como el papel del Ayuntamiento de Castelló en el impulso de iniciativas de carácter social. En este sentido, ha remarcado que “cuando universidad, administración y empresa avanzan juntas, somos capaces de generar un impacto mucho más profundo y duradero”, y ha señalado que esta alianza es clave para construir una sociedad más equitativa y cohesionada.

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Desde la perspectiva empresarial, la consejera delegada de Facsa ha querido trasladar un mensaje al estudiantado becado sobre la importancia de la formación continua y la implicación personal en el aprendizaje. “La formación no es solo una etapa: es una actitud”, ha afirmado, animando el estudiantado a aprovechar esta oportunidad con curiosidad, constancia y compromiso, valores que “son los que convierten el talento en valor”.