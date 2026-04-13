Castelló refuerza el control a los patinetes: nuevo radar para detectar excesos de velocidad

La Policía Local de Castelló ha adquirido un segundo dispositivo para el control de velocidad de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), una herramienta que permitirá reforzar de manera significativa los controles que se realizan en distintos puntos del término municipal. Además, permitirá ampliar la capacidad operativa de los agentes, facilitando una mayor presencia simultánea en diferentes zonas de la ciudad y mejorando así la eficacia de las labores de vigilancia.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha subrayado que “seguimos mejorando los recursos de nuestra Policía Local con el objetivo de garantizar una movilidad más segura, ordenada y compatible entre todos los usuarios de la vía pública. La incorporación de este segundo dispositivo nos permite dar un paso más en esa línea, incrementando la capacidad de control, optimizando los recursos disponibles y respondiendo de forma directa a una preocupación creciente por parte de la ciudadanía ante el uso inadecuado de los patinetes eléctricos en diferentes puntos de la ciudad”.

El dispositivo permite a los agentes de la Policía Local medir con precisión la velocidad a la que circulan los patinetes eléctricos y detectar posibles manipulaciones en sus sistemas que alteren sus prestaciones de fábrica. A través de esta tecnología, se puede comprobar si el vehículo supera los 25 km/h, que es la velocidad máxima permitida para los Vehículos de Movilidad Personal según la normativa de la Dirección General de Tráfico, lo que facilita la identificación de infracciones y la actuación inmediata por parte de los agentes.

Castelló, ciudad pionera

En este sentido, Ortolá ha recordado que “Castelló fue una de las primeras ciudades de España en apostar por el desarrollo y la implantación de este tipo de tecnología”, señalando que “el primer dispositivo fue adquirido en septiembre de 2024, lo que permitió situar a la ciudad en una posición de referencia a nivel nacional desde una fase muy temprana”.

“Desde ese momento hemos estado implicados en el desarrollo y aplicación de este sistema, lo que ha hecho posible que hoy Castelló sea un ejemplo para otras Policías Locales de España, que se han interesado por este modelo de control. Esta apuesta temprana por la innovación nos ha permitido adelantarnos a otras ciudades y aplicar soluciones eficaces ante una realidad cada vez más presente como es el uso de los patinetes eléctricos”, ha explicado el edil.

Refuerzo de los controles policiales

El concejal ha puesto en valor el trabajo constante que realiza la Policía Local a través de controles periódicos en distintos barrios y puntos estratégicos del término municipal, planificados en función de criterios técnicos y también atendiendo a las demandas vecinales, lo que permite actuar de manera más eficaz en aquellas zonas donde se detecta un mayor número de incidencias relacionadas con el uso indebido de los VMP.

“Estos controles tienen un carácter preventivo y pedagógico. Nuestros agentes desarrollan campañas continuas de concienciación para fomentar un uso responsable de los patinetes eléctricos, informando a los usuarios sobre la normativa vigente y recordando la importancia de respetar las normas para garantizar la seguridad de todos. Este tipo de dispositivos supone un apoyo fundamental para reforzar esa labor diaria y mejorar los resultados en materia de seguridad vial”, ha añadido Ortolá.

Ordenanza de movilidad

Asimismo, el concejal ha recordado que el Ayuntamiento aprobó el pasado mes de enero una ordenanza de movilidad que regula de manera específica el uso de los vehículos de movilidad personal en la ciudad, con el objetivo de adaptar la normativa a la nueva realidad del tráfico urbano y favorecer una convivencia equilibrada entre peatones y usuarios de distintos medios de transporte.

“La ordenanza establece normas claras para los vehículos de movilidad personal, incluyendo la obligación de casco, seguro de responsabilidad civil, edad mínima de 15 años y límites de velocidad. Estas medidas buscan promover un uso responsable y seguro de los patinetes, evitando riesgos tanto para los usuarios como para los peatones, y reforzando la labor de vigilancia y educación vial de la Policía Local y los agentes de movilidad”, ha explicado el edil.

En esta línea, Ortolá ha insistido en que la combinación de normativa, concienciación y medios técnicos resulta clave para avanzar hacia un modelo de movilidad más seguro, subrayando que “desde el área de Seguridad y Emergencias vamos a seguir trabajando en la mejora continua de los recursos y herramientas de nuestros agentes, con el objetivo de garantizar la convivencia en nuestras calles y dar respuesta a los nuevos retos que plantea la movilidad urbana”.