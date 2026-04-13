Compromís exige proteger el pino centenario de Soler i Godes antes de su posible tala

Compromís per Castelló ha vuelto a pedir al gobierno de Begoña Carrasco que valore si el pino situado en la unidad de ejecución del Soler i Godes puede ser considerado árbol monumental antes de cualquier actuación que implique su tala, después de que una petición vecinal para conservarlo haya superado ya las 250 firmas. La formación recuerda que ya solicitó este estudio hace más de dos meses en comisión, sin que se haya dado respuesta.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha insistido en que “el pino centenario que hay junto al CEIP Soler i Godes forma parte de nuestro paisaje y de la memoria del barrio, y no se puede tomar una decisión irreversible sin valorar antes si debe ser protegido”. En este sentido, ha recordado que se trata de un árbol de grandes dimensiones y con una antigüedad considerable, con características que podrían encajar en la catalogación de árbol monumental.

Cabe recordar que el pino se encuentra dentro de una unidad de ejecución urbanística en la que está previsto el desarrollo de viviendas. No obstante, la formación ha señalado que su conservación es compatible con el desarrollo previsto. “Su mantenimiento no afecta a la construcción de viviendas. Hablamos, en todo caso, de reducir una parte de espacio terciario o de aparcamiento privado, pero no de renunciar al proyecto”, ha explicado Garcia.

La importancia del árbol

Compromís destaca, además, el valor ambiental y social de este árbol, que durante décadas ha formado parte de la vida del barrio y cuenta con el apoyo de numerosos vecinos y vecinas que han pedido su preservación. La formación subraya que este tipo de elementos naturales contribuyen a la calidad de vida, la biodiversidad urbana y la identidad de los espacios y, por ello, insiste en que el primer paso debe ser una valoración técnica rigurosa que determine si se trata de un árbol monumental y, por tanto, susceptible de protección.

“El pino centenario que hay junto al CEIP Soler i Godes ya estaba allí antes de la creación de la Banda Municipal, el Club Deportivo Castelló o la Sociedad Castellonense de Cultura. Por eso, desde Compromís pedimos hace meses al gobierno del PP que valorara si era un árbol monumental y que trabajara para su conservación”, ha concluido Garcia.