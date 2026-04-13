Escala a Castelló cierra su última jornada con la tradicional despedida de capitanes y una gran afluencia de visitantes

La IX edición de Escala a Castelló ha bajado hoy el telón con la tradicional y emotiva salida de las embarcaciones participantes. A lo largo de la jornada, los muelles de Levante y Costa han sido el escenario de la despedida de los 11 navíos históricos e institucionales que, durante cinco días, han convertido al Grao en el principal punto de encuentro de la cultura náutica del Mediterráneo. La jornada de hoy ha estado marcada por la continuidad de la programación y el tránsito constante de público por los diferentes espacios del recinto. Además, ha coincidido con la festividad de San Vicente en varios municipios de la provincia, donde no ha habido actividad lectiva, lo que ha favorecido una mayor afluencia de visitantes a lo largo del día y un flujo continuo de actividad en el entorno portuario.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, junto a la concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha acudido al puerto para despedirse de los capitanes de los distintos navíos participantes. Ambas han compartido unos momentos con las tripulaciones, a quienes han trasladado su agradecimiento por su presencia en esta edición y por su implicación en el certamen.

Carrasco ha subrayado que “Escala a Castelló ha vuelto a demostrar la enorme conexión de nuestra ciudad con el mar y su capacidad para atraer a miles de personas en un ambiente familiar, educativo y festivo”. Además, ha añadido que el certamen “no solo dinamiza el Grao y el conjunto de la ciudad, sino que también refuerza nuestro posicionamiento como destino turístico de referencia en el Mediterráneo”.

Por su parte, la concejal de Turismo ha señalado que con la jornada de hoy “cerramos una edición más de Escala a Castelló que ha vuelto a ser un éxito para nuestra ciudad”, subrayando “la gran respuesta de público registrada durante todos los días de celebración”. Miralles ha destacado especialmente el ambiente vivido en el Grao, “con el recinto lleno de familias, vecinos y visitantes que han disfrutado de una programación muy completa y pensada para todos los públicos”.

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La Escuela de Circo, instalada en el parking de la Marina, ha concentrado buena parte de la actividad con talleres de malabares, equilibrios y acrobacias que han atraído a público de todas las edades. En paralelo, el escenario del Muelle Costa ha acogido actuaciones de música en directo, mientras que el espacio de marionetas ha ofrecido diferentes pases de relatos inspirados en la aventura marina y la mitología pirata. Estas propuestas han completado una programación diversa que ha mantenido la actividad en los muelles durante toda la jornada.