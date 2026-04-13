La gran feria educativa que pretende orientar a los jóvenes en su futuro laboral llega a Castelló: cuándo y dónde

Castellón acogerá la II edición de la Feria de Orientación Formativa “Swipe a tu futuro” los próximos 16 y 17 de abril en el Palau de la Festa, donde se espera la participación de más de 2.300 alumnos de 3º y 4º de la ESO de los centros educativos de la ciudad. La feria reunirá más de 60 stands con propuestas entre opciones formativas y salidas profesionales, con el objetivo de ayudar al alumnado a elegir su futuro académico y laboral.

En la rueda de prensa de presentación han estado presentes la concejala de Juventud, Ester Giner; la jefa de Negociado del Área de Juventud, Mar Gargori; y el gerente de la empresa organizadora, RH en Positivo, Alberto Heredia.

Para Giner, facilitar la formación de los jóvenes se traduce en “una oportunidad para que nuestros jóvenes conozcan de primera mano y de manera directa la amplia oferta educativa, formativa y de salidas profesionales”.

Además, Giner ha querido subrayar que “desde el Ayuntamiento continuamos apostando por nuestros jóvenes para que tengan oportunidades para buscar su futuro, que tengan orientación laboral y, sobre todo, que puedan planificar su futuro académico con más claridad”.

60 stands para elegir su futuro

En esta segunda edición, la feria crecerá hasta alcanzar los 60 stands, lo que supone 18 más que el año pasado, consolidándose como un espacio de referencia para acompañar a los jóvenes en una de las decisiones más importantes de esta etapa: elegir la formación que marcará su futuro académico y profesional.

Dirigida principalmente al alumnado de 3º y 4º de la ESO, la feria tiene como objetivo ofrecer información y asesoramiento sobre las diferentes opciones formativas y las posibles salidas profesionales, a través de espacios expositivos en los que participarán centros educativos, universidades, academias, entidades especializadas y cuerpos de seguridad, entre otros.

Los más de 2.300 alumnos que está previsto que participen en esta cita podrán conocer de primera mano una oferta amplia y diversa, diseñada para ayudarles a descubrir itinerarios formativos y profesionales ajustados a sus intereses, capacidades e inquietudes de futuro.

Por el momento, ya han confirmado su asistencia varios centros educativos de la ciudad, entre ellos FEC Madre Vedruna Sagrado Corazón, IES Politècnic, IES Matilde Salvador, IES Juan Bautista Porcar, Servicio de Apoyo Convivencial y Educativo Amigó, Escuelas Pías, Escuela Segunda Oportunidad, IES Vila-roja, IES Caminàs y Coop. Salus.

Centros educativos

En cuanto a los stands informativos,en el ámbito de los Centros educativos y de Formación Profesional estarán representados centros como CIPFP Costa de Azahar-Escuela de Hostelería, IES Caminàs, IES Crémor, IES Francisco Ribalta, IES La Plana, IES Matilde Salvador, IES Politècnic, IES Vicent Castell i Doménech, IES Vila-roja, IES Serra d’Espadà, IES Miralcamp, IES Pere Enric Barreda i Edo, IES Francesc Tàrrega, IES Gilabert de Centelles, IES La Vall d’Alba, IES Llombai, Academia Manon, AIECS, Aula Campus, Academia Latina, Cooperativa Salus, Centro FP Cervantes, CFP Verge de Cortes, INSTEDE, MEDAC y Ágil Centros.

En cuanto a grados y posgrados, participarán la Universitat Jaume I, CEU, ESAT y ESCAL, mientras que el apartado de movilidad internacional contará con la presencia de Cultural Care, Lingolingua y TEC Idiomas.

La feria también incluirá propuestas vinculadas a las academias de idiomas y oposiciones, con entidades como la Escola Oficial d’Idiomes, Hello! Language Academy, Kooltur Centro Alemán, Academia Albert y Academia Prepol; así como opciones relacionadas con los certificados de profesionalidad, de la mano de CdT Castellón, CH Formación y Fundación Amigó.

Fuerzas y cuerpos de seguridad

Otro de los espacios destacados será el dedicado a las fuerzas y cuerpos de seguridad, donde estarán presentes Bomberos Castellón, Guardia Civil, Policía Local de CastellónPolicía Nacional de Castellón y la Subdelegación de Defensa en Castellón, acercando al alumnado distintas salidas vocacionales y profesionales de servicio público.

Formación no reglada

La oferta se completará con propuestas de formación no reglada, en las que participarán entidades como Acción contra el Hambre, Alvol Drone, Asociación Instaladores Agua, Gas…, Cruz Roja Castellón, Cámara de Comercio de Castellón, FISAT, FOREM + CCOO, Inserta Empleo, IVAJ-Institut Valencià de la Joventut, Panamedia, Tecni Estudio Formación, TOTART y UNET Formación. También habrá presencia de las enseñanzas artísticas, representadas por la Escuela Superior de Arte y Diseño.

Horarios

La participación en esta feria será gratuita tanto para los expositores como para el alumnado, reforzando su carácter abierto y accesible. En cuanto al horario, la feria abrirá sus puertas el jueves 16 de abril, de 9.00 a 14.00 horas y también por la tarde, de 16.00 a 19.00 horas, mientras que el viernes 17 de abril la jornada se desarrollará en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas.