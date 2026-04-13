El nuevo uso del mítico restaurante Donelio's de Castelló

El mítico restaurante Donelio’s, en la avenida Casalduch y cerrado desde hace una década aproximadamente, dará paso a dos viviendas en el entresuelo donde se ubicaba el comedor y la cocina del emblemático establecimiento de grato recuerdo para generaciones de castellonenses.

Según explicó el propietario del local, Donelio Gil, al periódico Mediterráneo, el acuerdo se ha cerrado para la edificación de dos pisos en el entresuelo y la zona de la cafetería, en la planta baja de 111 metros cuadrados, «aún sigue a la venta aunque ya he recibido varias ofertas para construir viviendas», por lo que también este local podría convertirse, en un futuro, en viviendas y siguiendo la estela de otras plantas bajas de Castelló que ya acogen recintos habitacionales y que se han convertido en un recurso ante la demanda de vivienda en la capital de la Plana.

Gil recordó que abrió este local en una de las arterias principales de Castelló el 8 de agosto de 1975 bajo el nombre de cafetería-restaurante Donelio’s (Casa de Donelio) y donde prestó servicio durante más de 40 años dejando una gran reminiscencia en la memoria de los vecinos que acudían a estas instalaciones de renombre desde los años 70 en la ciudad.

Numerosos residentes en la avenida Casaludch eran asiduos a este local que se convirtió en un referente de la época, tanto su cafetería como su restaurante donde se celebraban diferentes acontecimientos sociales.

Donelio’s Playa

Además, Donelio Gil, en 1982 también comenzó a gestionar, tras participar y ganar la subasta concurso que sacó el Ayuntamiento de Castelló, la denominada por aquel entonces Casa de Baños (en la playa del Pinar) y que abrió bajo el nombre de Donelio’s Playa en abril de 1983. Era un bar restaurante con discoteca pero esta solamente estuvo abierta 10 años.

Después de casi tres décadas al servicio de los castellonenses, este local que era uno de los pocos de restauración junto al mar en esos tiempos y después de pasar a ser propiedad de Costas, también cerró y su demolición dio paso al actual parque litoral. En 1993, el contrato de explotación de la antigua Casa de Baños donde estaba Donelio’s pasó a depender del Gobierno central, que prorrogó la concesión durante 15 años y se reservó la primera planta del edificio, donde situó la delegación provincial de Costas.

En el año 2009, una vez vencida ya la concesión y trasladado el servicio de Costas al inmueble de la plaza de la Paz, el Ministerio de Medio Ambiente anunció el derribo del emblemático edificio terminando con casi 30 años de recuerdos de los castellonenses en este recinto de la playa.