El PSPV acusa a la alcaldesa de querer hacer negocio con la cultura tras confirmar la privatización del Museo de la Ciudad

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló ha denunciado públicamente la intención del gobierno local del Partido Popular y Vox, liderado por Begoña Carrasco, de privatizar el Museo de la Ciudad de Castelló (MUCC), una decisión que, a juicio de los socialistas, “supone convertir la cultura en un negocio y poner en riesgo un proyecto público de referencia consolidado en la ciudad”.

Durante una de las comisiones informativas municipales el portavoz adjunto del PSPV, José Luis López, ha preguntado directamente al equipo de gobierno sobre los planes de gestión del MUCC tras haber tenido conocimiento de su posible privatización. “La respuesta ha sido lo que nos temíamos: que el gobierno municipal de la derecha y la ultraderecha quiere desprenderse de uno de los referentes culturales de Castelló.

José Luis López ha criticado con dureza esta decisión y ha señalado que “Begoña Carrasco ha decidido cruzar una línea roja al intentar mercantilizar un espacio cultural que pertenece a toda la ciudadanía”. En este sentido, ha advertido de que “la cultura no puede estar sujeta a criterios de rentabilidad económica ni depender de intereses privados”.

La historia del museo

López ha recordado que el Museo de la Ciudad de Castelló fue creado en 2018 por el gobierno de progreso surgido del Pacte del Grau, integrado por PSPV, Compromís y Castelló en Moviment, con el objetivo de vertebrar, proteger y difundir el patrimonio histórico y cultural de la ciudad desde una perspectiva pública, accesible y de calidad. Desde su puesta en marcha, el MUCC se ha consolidado como un modelo innovador, no centralizado, que integra diferentes espacios patrimoniales distribuidos por el término municipal.

Entre ellos se encuentran enclaves emblemáticos como el Castell Vell, la Ermita de la Magdalena, el Fadrí, el Refugio Antiaéreo o la villa romana de Vinamargo, entre otros, configurando una red museística que permite comprender la evolución histórica de Castelló desde sus orígenes hasta la actualidad.

Además, en 2019 el MUCC pasó a formar parte de la red de museos de la Generalitat Valenciana, lo que supuso un reconocimiento institucional a la calidad del proyecto y facilitó su proyección, así como el acceso a recursos y colaboraciones en el ámbito cultural.

Desde su creación, el MUCC ha desarrollado una intensa actividad cultural, educativa y divulgativa, con exposiciones, visitas guiadas, programas pedagógicos y acciones de recuperación de la memoria histórica que han acercado el patrimonio local a miles de vecinos y vecinas, así como a visitantes.

“El MUCC no solo ha protegido nuestro patrimonio, sino que lo ha democratizado, haciéndolo accesible a toda la ciudadanía”, ha destacado López, quien ha insistido en que “privatizar su gestión pone en peligro este modelo de éxito y abre la puerta a recortes y pérdida de control público”.

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Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista exige al gobierno de Begoña Carrasco que rectifique de inmediato y garantice la gestión pública del Museo de la Ciudad de Castelló. “No vamos a permitir que se desmantele uno de los mayores logros culturales de los últimos años en nuestra ciudad”, ha concluido López.