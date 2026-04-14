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Arranca la segunda fase de la obra del TRAM con colapso en el tráfico por la calle Gobernador de Castelló. Las paradas alternativas

Los trabajos han causado atascos entre este vial y su confluencia con Cardona Vives

Otra imagen de las obras de la plataforma del TRAM en la calle Gobernador.

Otra imagen de las obras de la plataforma del TRAM en la calle Gobernador. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Los trabajos de la segunda fase del TRAM que han comenzado este martes han causado el colapso en la circulación en la zona donde han empezado, es decir en la calle Gobernador, de gran afluencia de tráfico, en su confluencia con la plaza Cardona Vives y la avenida del Mar. Los trabajos, que también afectarán a la calle Zaragoza, restringirá a un carril la calle Gobernador hasta el día 22 de abril.

Comienzo obras del TRAM.

Comienzo obras del TRAM. / Mediterráneo

En este sentido, la alcaldesa de Castelló ha destacado que se trata de unas obras necesarias para reparar la plataforma del TRAM que ejecuta la Conselleria de Infraestructuras con la colaboración del Ayuntamiento de Castelló y ha manifestado que la afección sobre Gobernador será de diez días y que finalizarán por cmpleto en todo el tramo afectado por esta segunda fase en el mes de mayo.

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La obra afectará a los recorridos habituales del TRAM, tanto en dirección UJI-GRAU como GRAU-UJI, suprimiento temporalmente las paradas de la avenida rey don Jaime y Tetuán y se han habilitado dos paradas alternativas en la ronda Magdalena a la altura del número 10 y enfrente de la plaza Cardona Vives, en la avenida del Mar.

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