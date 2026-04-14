La IX Escala a Castelló en cifras: casi 100.000 visitantes y 2,8 millones de impacto económico

La IX edición de Escala a Castelló ha zarpado del Grau este año con cifras positivas para la capital de la Plana ya que del 9 al 13 de abril han asistido a esta cita náutica casi 100.000 visitantes que han propiciado un impacto económico de 2,8 millones y un gasto aproximado de 30 euros por persona y día.

Así lo ha destacado este martes la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, quien ha mostrado su satisfacción por esta edición, "la más internacional", y que ha estado acompañada por la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; el coordinador del evento, Fernando Viota; así como por el jefe de seguridad del Puerto de Castellón, Luis Oria.

Viota, Giner, Miralles y Oria, este martes, en la presentación del balance de la IX Escala a Castelló. / P. A.

Tras cinco días en el Moll de Costa, las 11 embarcaciones que este año han visitado Castelló han tenido un gran éxito y ha sido el Galeón Andalucía el que ha recibido a más personas (7.000 en total), si bien la Nao Victoria y los buques de la Armada también han atraído a numeroso público, según ha informado Viota, quien también ha destacado "el orgullo de los capitanes de los barcos por participar en Escala a Castelló" y ha remarcado la colaboración entre las instituciones y las personas que han participado en el evento.

Giner ha destacado que esta edición ha sido "la más internacional porque la Vía Mediterránea avanza junto a Sète y La Spezia y sitúa a Castellón en el circuito de los festivales náuticos". De esta forma, la máxima mandataria del Grau ha puesto de manifiesto la importancia de asumir "esa identidad marinera con el mercado, la subasta de pescado de la Cofradía de Pescadores y del bocadillo de sepia", ha afirmado la concejala. "Estamos en el rumbo adecuado", ha finalizado Giner, quien ha querido destacar la colaboración entre el Ayuntamiento de Castelló, la Diputación Provincial y la Generalitat Valenciana.

Por su parte, la edila Miralles ha explicado el trabajo conjunto de las tres localidades para lograr el reconocimiento de la Unesco para la Vía Mediterránea que liderará "la proyección internacional y la consolidación de este proyecto común". "Compartimos el objetivo de convertir el patrimonio náutico en una oportunidad de futuro", ha concluido.

Finalmente, el jefe de seguridad del Puerto de Castellón ha hecho hincapié en la gran participación de público en esta edición que ha sido "la más tranquila". Tan solo se ha registrado tres pérdidas de menores y recuperados y casi ningún problema de seguridad ciudadana o de atenciones sanitarias para la gran cantidad de visitantes que se han acercado hasta Escala a Castelló este año.