Las inversiones y servicios en Castelló con 10,4 millones de remanentes

Castelló impulsará inversiones y servicios públicos y reforzará la labor de 35 entidades sociales con la modificación de crédito aprobada ya por la junta de gobierno local que asciende a 10,9 millones de euros. De esta cantidad, hasta los 10,4 millones son provenientes de remanentes del ejercicio anterior y a los que hay que sumar 575.000 euros que sobraron de actuaciones de otros años o de obras que no se ejecutaron, según ha anunciado este martes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto al coordinador de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo, y el de Seguridad y Emergencia, Antonio Ortolá.

Este presupuesto permitirá, entre otras cuestiones, destinar 4,24 millones a inversiones reales, dinero en obras y actuaciones para mejorar la ciudad como el mantenimiento de caminos rurales, mejora en alcantarillado o trabajos para prevenir inundaciones y, según Carrasco,seha podido llevar a cabo por tercer año consecutivo "porque hemos cumplido con las las reglas de estabilidad presupuestaria". Carrasco hizo hincapié en que “hemos demostrado que sí se puede gestionar de otra manera, de manera eficiente, poniendo por delante los intereses de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y lo hacemos, una vez más, pasando de las palabras a los hechos”.

Carrasco, durante su intervención, este martes. / Mediterráneo

También se invertirán hasta 3,7 millones de euros a mejorar los servicios, el contrato para mejorar la movilidad y la seguridad vial tanto de conductores como de peatones, así como 950.000 euros en las áreas de Cultura y Educación.

Comercio

Carrasco ha destacado los 920.000 euros "para hacer más dinámico y competitivo al comercio impulsando el Marketplace y las Taquillas Inteligentes; volviendo a poner en marcha esa iniciativa exitosa, de récord, como es la de bonos comerciales y los 100.000 euros para los vendedores del Mercado Central que han tenido que trasladarse al nuevo recinto”.

La primera edila, quien ha mostrado su satisfacción por el trabajo realizado por el equipo de gobierno, ha anunciado la puesta en marcha de ayudas al alquiler para los más jóvenes a las que el consistorio destinará 400.000 euros, seguirá apostando por adquirir viviendas sociales y por la rehabilitación de vivienda, con 1,1 millones en total en este apartado.

“Hemos demostrado que sí se puede gestionar de otra manera, de manera eficiente" Begoña Carrasco — Alcaldesa de Castelló

En cuanto a las iniciativas sociales, "con esta modificación de crédito ayudamos a las personas pero también ayudamos a las entidades y asociaciones que se dedican a ayudar a otras personas”. La primera edila ha remarcado los 150.000 euros que se incluyen “para ‘descongelar’ los convenios de hasta 35 entidades sociales de la ciudad de Castelló”.

Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha querido destacar los 395.000 euros para transporte público y la movilidad o el área de modernización y digitalización, que está directamente relacionada con la atención ciudadana, con 400.000 euros.

Finalmente, Ortolá el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha explicado que con esta incorporación de remanentes ambos partidos que conformamos el mismo gobierno cumplimos con la palabra dada en nuestros programas electorales. Y este presupuesto nos permite ofrecer a los castellonenses más servicios, más seguridad, más vivienda, con menos impuestos y creando más empleo con el objetivo de que esta ciudad sea cada vez más dinámica, con más oportunidades y cada vez más viva”.