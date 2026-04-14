La Mostra de Productes Marca Parcs Naturals ofrecerá miel, vino, embutidos o frutos secos en Castelló. ¿Cuándo y dónde?

Castelló se convertirá en un gran mercado de productos naturales dentro de la Mostra de Productes Marca Parcs Naturals que reunirá ea 23 empresas adheridas a este distintivo de calidad vinculado a 14 parques naturales de la Comunitat Valenciana: los 7 de la provincia de Castellón, 4 de la provincia de Valencia y 3 de la provincia de Alicante.

La iniciativa, que tendrá lugar el sábado 18 de abril en la plaza Huerto Sogueros, permitirá acercar a la ciudadanía una amplia representación de la oferta vinculada a estos espacios naturales ya que las empresas participantes ofrecerán productos locales como miel, vino, embutidos, frutos secos, frutas o aceite, además de dar a conocer servicios relacionados con el turismo sostenible, entre ellos alojamientos, restauración, educación ambiental, interpretación del patrimonio y turismo activo. se enmarca en la apuesta del equipo de gobierno y de la Generalitat Valenciana por el comercio de proximidad, la sostenibilidad y la promoción de los productos y servicios ligados al territorio y a los espacios naturales protegidos.

En la presentación de la muestra han participado el concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero; el director general de Medio Natural, Luis Gomis Ferrer; y el subdirector de Vaersa, Raúl Esteban en una muestra de la colaboración institucional que hace posible impulsar este tipo de iniciativas. Así, el edil ha destacado que esta muestra, que también ofrecerá talleres infantiles gratuitos, “contribuye al dinamismo económico y social de los municipios situados en el entorno de nuestros espacios naturales protegidos, ayudando a mantener actividad, empleo y tradiciones ligadas al territorio”.

Autoridades participantes en esta iniciativa. / Mediterráneo

Los talleres reforzarán el carácter abierto, inclusivo y educativo de la muestra.

Por su parte, el director general de Medio Natural, Luis Gomis Ferrer, ha querido destacar que “apostamos de manera firme y decidida por este sello de calidad que ofrece una diferenciación de los productos, reconociendo a las empresas”.

En este sentido, ha explicado que se trata de productos que “vienen de parques naturales o de sus zonas de influencia”, poniendo como ejemplo productos como miel, quesos o aceite, todos ellos vinculados directamente al territorio.

Gomis ha detallado que la Marca Parcs Naturals se estructura en tres grandes ramas: productos artesanos, productos naturales y empresas de productos de naturaleza, lo que permite abarcar tanto la producción como los servicios vinculados al entorno natural.

Asimismo, ha puesto en valor que “son productos de cercanía con una extraordinaria calidad” y ha incidido en que el sello “da un respaldo a través de la certificación mediante la empresa pública Vaersa”, garantizando así el cumplimiento de los estándares exigidos.

Por otro lado, ha subrayado que estos productos cuentan con “un plus de compromiso medioambiental”, reflejado en prácticas como la reducción de la contaminación o la restauración de muros de piedra en seco, contribuyendo así a la conservación del paisaje y del entorno natural.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Castellón continúa reforzando su compromiso con el producto local, la sostenibilidad y la dinamización del territorio, impulsando acciones que ponen en valor el trabajo de las empresas vinculadas a los espacios naturales y acercan a la ciudadanía modelos de desarrollo respetuosos con el entorno.