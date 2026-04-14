Las novedades de las fiestas de la Virgen del Lledó de Castelló: la serenata será en viernes y habrá una dansà popular ante la Virgen Peregrina

La Real Cofradía de la Virgen del Lledó ha organizado un amplio programa de actos en honor a la patrona de Castelló del 11 de abril al 31 de mayo que cuenta con varias novedades, según ha explicado a este periódico el presidente de la junta de gobierno de esta entidad, José Manuel Bou, quien ha destacado que la serenata a la Virgen será el día 1 de mayo (viernes) a las 22.30 horas en la explanada de la basílica y que no coincidirá con la Festa de la Rosa que se celebrará el 2 de mayo en la plaza Mayor. Además, ese viernes por la mañana será la dansà popular a las 11.00 horas en la plaza Mayor en la que participarán diversos grupos folclóricos de la ciudad así como de la provincia y estará presidida por la Virgen Peregrina.

En cuanto al certamen literario de la Flor Natural, este año es la mantenedora la prestigiosa abogada del Estado castellonense Rosa Vidal que, además, es la responsable de la Real Cofradía de la Virgen del Lledó en Madrid. El acto será el día 27 de abril a las 19.30 horas en el Teatro Principal. En 2026, el tríduo, según afirma Bou, estarán dedicados a los colegios religiosos de Castelló (Mater Dei, Consolación, Madre Vedruna y Escuelas Pías), el primer día; el segundo a la parroquia de El Carmen; y el tercero, y como es habitual, a las familias.

El día grande, el 3 de mayo, se celebrará la misa del Perot, la solemne misa Estacional y por la tarde se bajará a la Virgen del Camarín, el Rosario, la Sabatina y comenzará la procesión general por los alrededores de la basílica.

El objetivo de aperturar la Real Cofradía de la Virgen del Lledó a todo Castelló e incrementar su implicación con los jóvenes y los niños, cetrarán otros actos dedicados a los más pequeños. El sábado 18 de abrila las 16.00 horas será el certamen infantil de dibujo en la explanada de la basílica; mientras que la Misa de la Lledonereta, de Carlos Pascual, será el 31 de mayo. El 29 de abril, a las 19.30 horas, en el Cantate Mariae, actuarán, con la interpretación de una pieza, algunas voces blancas del Coro de la Lledonereta junto a la Banda Municipal de Castellón; y el 22 de mayo, también a las 19.30 horas, será el encuentro de jóvenes en la basílica organizado por la Comisión de Evangelización de la Real Cofradía, de nueva creación.