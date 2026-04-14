Programa de las fiestas en honor a la Mare de Déu del Lledó de Castelló

Castelló volverá a vivir este año, como ya es tradición a finales de abril y principios de mayo, las fiestas en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen del Lledó. Este es el programa completo de las celebraciones:

Sábado 11 de abril

• 12.00h. PRESENTACIÓN DEL BOLETÍN Y PROGRAMA DE ACTOS DE LAS FIESTAS DE LLEDÓ, en los salones del Real Casino Antiguo de Castellón.

Sábado 18 de abril

• 16.30h. XVIII CONCURSO DE DIBUJO “VEN A PINTAR A LLEDÓ” en la explanada de la Basílica del Lledó. Patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Castellón y Grupo Pardo, colabora: FACSA. A partir de las 16.00h. será la recepción de participantes, siendo el horario del concurso de 16.30 a 18.30 horas.

Del martes 21 al miércoles 29 de abril

• 17.45h. NOVENA en honor a nuestra Patrona en la Basílica del Lledó.

• 18.00h. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA en honor a Ntra. Sra. del Lledó en la Basílica, presidida por el Rvdo. D. Joaquín Guillamón Alcón, Prior de la Basílica del Lledó.

• El DOMINGO 26 DE ABRIL la NOVENA se celebrará a las 10.45h y la MISA a las 11.00h en la Basílica.

• 19.30h. En el Teatro Principal, XLII CERTAMEN LITERARIO “FLOR NATURAL MARE DE DÉU DEL LLEDÓ”, en el que intervendrá como mantenedora Dª. Rosa María Vidal Monferrer y contará con la actuación musical del CORO INNUENDO bajo la dirección de D. Ricardo Macho Bese. Acceso gratuito con entrada.

Lunes 27 de abril

• 19.30h. XVIII Ciclo de música mariana “CANTATE MARIAE” en la sala sinfónica del Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón, a cargo de la BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN bajo la dirección de D. José Vicente Ramón Segarra. Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Castellón y el Instituto Valenciano de Cultura. Acceso gratuito con entrada.

Jueves 30 de abril

PRIMER DÍA DEL TRIDUO

DÍA OFRECIDO POR LOS COLEGIOS: ESCUELAS PÍAS, MADRE VEDRUNA SAGRADO CORAZÓN, MATER DEI y NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN, DE CASTELLÓ.

• 11.00h. En la Plaza Mayor, DANSÀ POPULAR. Patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de Castellón y la colaboración de la Federación de Grupos Folclóricos de Castelló de la Plana.

• 11.30h. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA en la iglesia de Santa Ana de ARGELITA. A continuación, procesión con la imagen de Ntra. Sra. del Lledó por las principales calles de la vila.

• 19.00h. En la Basílica del Lledó, rezo del Santo Rosario y segundo día del triduo.

• 19.30h. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA presidida por el Rvdo. D. Ignasi del Villar Santaella, párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. La parte musical correrá a cargo de la Coral Vicent Ripollés, dirigida por D. Jordi Ràfols Duch.

• 22.30h. LV SERENATA A NTRA. SRA. DEL LLEDÓ en la explanada de la Basílica. Al finalizar, castillo de fuegos artificiales patrocinado por el Patronato Municipal de Fiestas.

Viernes 1 de mayo

SEGUNDO DÍA DEL TRIDUO

DÍA OFRECIDO POR LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DE CASTELLÓ.

• 19.00h. En la Basílica del Lledó, rezo del Santo Rosario y primer día del triduo.

• 19.30h. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA presidida por el Prior de la Real Cofradía del Lledó, Rvdo. D. Miguel Abril Agost. La parte musical correrá a cargo del Coro del Colegio Ntra. Sra. de la Consolación de Castelló.

Sábado 2 de mayo

TERCER DÍA DEL TRIDUO

DÍA OFRECIDO POR LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD.

• 11.00h. CABALGATA ANUNCIADORA de la fiesta principal de la Patrona de Castelló. Partirá del Forn del Pla y discurrirá por las calles Sant Félix, Enmedio, Puerta del Sol, Gasset, Plaza de la Paz, Mayor y Arcipreste Balaguer. Participarán carros gremiales, grupos de danzas, agrupaciones musicales, ‘nanos i gegants’ y la Agrupación Musical Castàlia. Colabora: TODOJUGUETE y Autoridad portuaria de Castellón.

• 11.30h. Repique de Fiesta, víspera de la Fiesta del Lledó. Colabora: Gremi de Campaners de Castelló.

• 12.00h. Toque del “Ángelus” y volteo general de campanas en las iglesias de la ciudad y su término. Colabora: Gremi de Campaners de Castelló.

• 19.00h. En la Basílica de Lledó, rezo del Santo Rosario y tercer día del Triduo.

• 19.30h. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA presidida por el Prior de la Basílica, Rvdo. D. Joaquín Guillamón Alcón. La parte musical correrá a cargo de la Coral de la Asociación de Barreros de la Mare de Déu de Lledó, bajo la dirección y órgano de D. Augusto Belau Cabrera.

• 20.00h. Volteo de la campana “María”. Colabora: Gremi de Campaners de Castelló.

Domingo 3 de mayo

FIESTA PRINCIPAL DE NUESTRA SEÑORA DEL LLEDÓ, PATRONA DE CASTELLÓ DE LA PLANA

• 8.00h. Desde el Fadrí, tradicional “VOL DE L’ALBÀ” anunciando la solemnidad del día. Colabora: Gremi de Campaners de Castelló.

• 9.00h. MISA DE COMUNIÓN GENERAL en la Basílica de Lledó, presidida por el Prior de la Real Cofradía del Lledó, Rvdo. D. Miguel Abril Agost. La parte musical correrá a cargo de la Coral de la Asociación de Barreros de la Mare de Déu de Lledó, bajo la dirección y órgano de D. Augusto Belau Cabrera.

• 11.00h. En la Basílica, SOLEMNE MISA ESTACIONAL presidida por el Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Casimiro López Llorente, Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castelló. Al oficio religioso asistirán autoridades, Clavario, Perot y Junta de Gobierno de la Real Cofradía de Ntra. Sra. del Lledó. La parte musical de la celebración será a cargo de la Coral Juan Ramón Herrero, dirigida por D. Manuel Torada Calonge, acompañado al órgano por D. Àlvar Rubio Comino.

• 11.20h. Toque “Coro Doble” de la Campana María. Colabora: Gremi de Campaners de Castelló.

• 12.00h. Volteo de la campana de la ciudad “Omnis ángelis et arcángelis”, seguida del resto de las campanas. Colabora: Gremi de Campaners de Castelló.

• 17.30h. Traslado de la venerada imagen de la Ntra. Sra. del Lledó, desde el Camarín hasta el Altar Mayor de la Basílica.

• 18.00h. Rosario y tradicional Sabatina a Ntra. Sra. del Lledó. Al finalizar, PROCESIÓN GENERAL con la imagen de la Patrona de Castelló por la Avenida del Lledó hasta la rotonda de la Ronda Este. El cortejo irá precedido por una Cabalgata Costumbrista.

• Al retorno de la Virgen, entrada festiva de la imagen a la Basílica, canto de los GOZOS y SALVE POPULAR a cargo de la Coral de la Asociación de Barreros de la Mare de Déu del Lledó y remate pirotécnico.

• A continuación, VENERACIÓN DE LA SAGRADA IMAGEN en el Camarín.

• En el salón de plenos de la Casa Prioral, celebración de la SESIÓN MUNICIPAL para el nombramiento de los cargos de Clavario y Perot para las próximas fiestas de Lledó 2027.

Lunes 4 de mayo

CII ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN PONTIFICIA Y CANÓNICA DE NTRA. SRA. DEL LLEDÓ

XXVII ANIVERSARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE LA S.I. CONCATEDRAL

• 12.30h. “Repic de la Coronació”, toque específico creado por el Gremi de Campaners de Castelló para el Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. del Lledó. Colabora: Gremi de Campaners de Castelló.

• 13.00h. En la Concatedral de Santa María, CANTO DEL MAGNIFICAT, Gozos y Salve Popular, en conmemoración del CII aniversario de la Coronación de Ntra. Sra. del Lledó, presidido por el Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Casimiro López Llorente, Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castelló. Disparo de salvas y volteo de campanas “Vol de la Coronació” desde el Fadrí. Colabora: Gremi de Campaners de Castelló.

• 19.00h. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA en la Basílica, presidida por el Rvdo. D. Miguel Abril Agost, en sufragio de los difuntos de la Real Cofradía de Ntra. Sra. del Lledó.

Domingo 10 de mayo

FIESTA DEL GRUPO VIRGEN DEL LLEDÓ

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL LLEDÓ EN EL GRAO

• 9.30h. En la avenida de Almazora, en el centro cívico de la asociación Grupo Virgen del Lledó, PROCESIÓN y posterior CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA en honor a nuestra Patrona, presidida por el Rvdo. D. Miguel Ocaña González.

• 11.30h. Repiques de Misa Mayor, desde el campanario de la Iglesia Parroquial de San Pedro del Grao de Castelló. Colabora: Gremi de Campaners de Castelló.

• 12.00h. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA en la Iglesia Parroquial de San Pedro del Grao de Castelló, presidida por el párroco Rvdo. D. Albert Arrufat Prades. La parte musical estará a cargo de la Coral Polifónica “Sant Pere del Grau de Castelló”, dirigida por D. Miguel Miralles Agost.

• 13.00h. Vuelo menor a la finalización de la Misa en la Parroquia de San Pedro del Grao de Castelló. Colabora: Gremi de Campaners de Castelló.

Sábado 16 de mayo

• 12.30h. En el salón de recepciones del Palacio de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, ENTREGA DE LOS PREMIOS del XVIII Concurso de dibujo “VEN A PINTAR A LLEDÓ” y del X Concurso de fotografía amateur “LA TEUA FOTO DE LLEDÓ”.

Viernes 22 de mayo

• 11.00h. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA, presidida por el Rvdo. D. Joaquín Guillamón Alcón. A continuación, PASO POR EL MANTO DE LA VIRGEN organizado por la basílica.

Domingo 24 de mayo

• 19.30h. ENCUENTRO DE JÓVENES en la Basílica, organizado por la Real Cofradía de Ntra. Sra. del Lledó.

Sábado 30 de mayo

• 22.00h. SANTO ROSARIO DE LAS ANTORCHAS, desde el colegio de la Consolación (Avenida de Lledó). Al llegar a la Basílica, RESPONSO Y ACCIÓN DE GRACIAS, presidida por el Rvdo. D. Miguel Abril Agost, Prior de la Real Cofradía de Ntra. Sra. del Lledó.

Domingo 31 de mayo

• 10.30h. V PROCESIÓN INFANTIL POR LA BASÍLICA.

• 11.00h. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA, presidida por el Prior de la Basílica, Rvdo. D. Joaquín Guillamón Alcón, en la que se interpretará la “MISA DE LA LLEDONERETA” por la agrupación musical y coro de voces blancas dirigidas por el compositor y director D. Carlos Pascual.

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• Al finalizar, SUBIDA AL CAMARÍN de Ntra. Sra. del Lledó.