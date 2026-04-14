El PSPV de Castelló reclama a Carrasco que priorice el acceso a la vivienda con los remanentes "tras el fiasco del presupuesto de 2026"

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló ha reclamado a la alcaldesa, Begoña Carrasco, que convierta el acceso a una vivienda digna el principal reto en la próxima incorporación de remanentes, que rozan los 27 millones de euros”. Patricia Puerta, portavoz del PSPV, ha subrayado “la continua demagogia del gobierno de PP-Vox en Castelló, donde vende a la ciudadanía actuaciones en vivienda que no se transforman en nada”.

El ejemplo más claro, como señala Puerta, se refiere a la “nula presencia” de la vivienda en los diferentes presupuestos que ha ido aprobando el gobierno de Carrasco. Si ya 2025 fue “un año vacío”, la sorpresa vino en los presupuestos municipales aprobados por Carrasco para 2026: apenas 44.000 euros en total destinados a vivienda.

"Engaño del PP"

El grupo municipal socialista, para hacer frente “a este engaño del PP”, presentó en diciembre una serie de enmiendas que sumaban casi 2,5 millones de euros en este apartado. La partida de 9.000 euros para ayudas al alquiler social se elevaba hasta los 289.000 euros; la de 5.000 euros para alquiler joven se subía a 200.000 euros y la de 10.000 euros para rehabilitar vivienda social, se incrementaba con las enmiendas del PSPV hasta los 500.000 euros.

Junto a ello, se proponía también abrir una partida de 500.000 euros para un plan de accesibilidad y rehabilitación de viviendas de más de 50 años y, en especial, se planteaba elevar hasta el millón de euros la “inaceptable partida de apenas 10.000 euros para adquirir vivienda social”.

Todas estas enmiendas “fueron rechazadas por PP y Vox, que han dejado claro mes a mes lo poco o nada que les interesa una de las principales preocupaciones de nuestra ciudad, porque cualquier moción que hemos presentado en el pleno sobre esta materia ha contado siempre con su voto en contra”, se lamenta Patricia Puerta.

Y todo en un contexto complicado, porque el informe vivienda de obra nueva 2026 de la sociedad de tasación Tinsa by Accumin y Accumin Intelligence sitúa a Castelló dentro de las 20 provincias de España donde el comprador debe realizar más esfuerzo en la compra de una vivienda a estrenar, pues un hogar castellonense debe destinar casi la mitad de sus ingresos económicos para pagar el primer año de una hipoteca. La capital, Castelló de la Plana, es además la octava ciudad del país donde más se ha revalorizado el precio de la vivienda en el último año.

Con este panorama, “el PP vota continuamente en contra de ayudar a la gente, aunque ya sabemos que su modelo de vivienda es el de la escandalosa gestión de las VPO en Alicante. Por ello, desde el grupo municipal socialista se insiste en que “es imprescindible actuar con urgencia” y destinar los remanentes a políticas reales que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias.