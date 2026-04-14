Nueva iniciativa de Vox: ahora sobre las banderas en los centros educativos de Castelló

El portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Alberto Vidal, ha anunciado que su partido "va a presentar este mes para el pleno municipal una declaración institucional con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente sobre el uso de banderas en los centros educativos públicos y edificios públicos del municipio, ante la situación de incumplimiento reiterado que no puede seguir produciéndose en espacios públicos”.

Alberto Vidal es concejal y portavoz adjunto del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Así, a través de este texto, los de Abascal instarán a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en todos los centros educativos públicos del municipio, así como solicitar a la Inspección Educativa que recuerde a los equipos directivos la obligación legal de exhibir "correctamente" la bandera de España y la de la Comunitat Valenciana conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

"Condiciones dignas"

Asimismo, se propone promover, en colaboración con la administración educativa competente, la adecuada colocación y el mantenimiento de las banderas en condiciones dignas, dar traslado formal de la iniciativa a los órganos correspondientes para su conocimiento y efectos oportunos, y reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Castelló con el respeto a los símbolos constitucionales y autonómicos.

Vidal ha explicado que “esta iniciativa surge tras constatar que es llamativo ver cómo en numerosos colegios públicos de Castellón y en edificios públicos no se cumple esta ley de banderas”. En este sentido, ha señalado que desde el grupo municipal ya se ha trasladado esta situación a la Dirección Territorial de Educación, “pero vemos que se sigue sin cumplir, lo que evidencia una falta de control efectivo y de voluntad para hacer cumplir la normativa vigente”.

Banderas en edificio público de residencia de estudiantes. / Mediterráneo

El portavoz adjunto ha incidido en que los centros educativos públicos, como parte integrante de la administración, deben ser especialmente ejemplares en el cumplimiento de la normativa estatal y autonómica en materia de símbolos oficiales, tanto en el exterior como en el interior de sus instalaciones.

Asimismo, ha destacado “el papel fundamental que desempeñan los colegios en la transmisión de valores cívicos, respeto institucional y conocimiento del orden constitucional entre las nuevas generaciones, por lo que considera especialmente preocupante que estas obligaciones no se estén cumpliendo con normalidad”.

En este contexto, Vidal ha insistido en que “la iniciativa también busca reforzar la labor de las administraciones competentes para que se garantice un seguimiento real del cumplimiento de la ley, evitando situaciones de dejación o incumplimiento prolongado en el tiempo”. Según ha indicado, “la presencia correcta y digna de las banderas oficiales en los edificios públicos no es opcional, sino un mandato legal que debe respetarse en todos los casos”.