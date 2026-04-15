Alumnos del colegio Benadressa tienen una carta para la alcaldesa de Castelló. ¿Qué le piden?

Alumnos del colegio Benadressa de Castelló han solicitado este miércoles a la alcaldesa de la capital de la Plana, Begoña Carrasco, un paso de peatones que mejore el acceso al centro educativo, así como adaptar las aceras con rampas para facilitar el tránsito de niñas y niños con movilidad reducida. Los escolares así se lo han hecho llegar a través de una carta a la primera edila en la visita que esta ha realizado al colegio, junto al concejal de Educación en funciones, Vicent Sales, y donde ambos han antendido las peticiones trasladadas por el alumnado del centro después de recorrer el barrio dentro de una actividad escolar y detectar posibles mejoras en el entorno del colegio.

«Los alumnos del CEIP Benadressa me han invitado a conocer su colegio, su proyecto educativo y a ver de qué manera podemos ayudarles. Me voy con el compromiso de mejorar la accesibilidad en el entorno del centro, para que venir cada mañana al colegio no suponga ninguna dificultad y todas las niñas y niños puedan acceder sin problemas», ha afirmado la alcaldesa.

Carrasco ha subrayado que escuchar a los más pequeños «también es gobernar, porque sus propuestas nos ayudan a construir una ciudad más amable, accesible e inclusiva. Este equipo de gobierno atenderá las actuaciones necesarias para dar respuesta a sus demandas y mejorar la seguridad en los accesos al colegio».

Mejoras en el patio

Además, la máxima mandataria municipal se ha comprometido a estudiar actuaciones para mantener en buenas condiciones el patio del centro educativo, un espacio abierto que utilizan habitualmente las niñas y niños como zona de juego y convivencia en el barrio.

Tanto Carrasco como Sales han mostrado su satisfacción por conocer el modelo educativo de este colegio de Benadressa.