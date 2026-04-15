Un atún de grandes dimensiones aparece en la Playa del Pinar del Grau de Castelló
Bombers de Castelló, la empresa de recogida de animales muertos y la Unidad de Protección del Medio Ambiente han intervenido
La aparición de un atún de grandes dimensiones en la Playa del Pinar del Grau de Castelló, frente a la calle Miami, ha movilizado este miércoles a varios servicios de emergencia y protección ambiental. El ejemplar, localizado en la orilla, ha llamado la atención de los presentes en una zona habitual de baño y paseo.
Al tratarse de una especie salvaje, se ha activado el protocolo correspondiente y se ha avisado a la empresa encargada de la recogida de animales muertos. Hasta el lugar se han desplazado también efectivos de Bombers de Castelló, que se han encargado de sacar al animal del agua y depositarlo en las inmediaciones para facilitar su posterior retirada.
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En la intervención ha participado asimismo la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPROMA), que ha seguido la actuación junto al resto de servicios movilizados. La rápida coordinación entre los distintos efectivos ha permitido asegurar la zona y gestionar la retirada del atún conforme al procedimiento establecido.
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