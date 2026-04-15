Castelló acogerá la II Semana de la Salud. ¿Cuándo?

El concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, ha presentado la programación de la II Semana de la Salud, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Castellón que contará con la participación de 26 asociaciones y entidades del ámbito sanitario. Desde el próximo lunes 20 hasta el sábado 25 de abril, Castelló acogerá una amplia agenda de actividades que incluirá talleres, encuentros y propuestas deportivas, con el objetivo de promover hábitos de vida saludables y acercar el bienestar al día a día de toda la ciudadanía.

Ferrer ha señalado que “tras el éxito de la pasada edición, hemos querido dar un paso más y lanzar una programación aún más ambiciosa de la II Semana de la Salud, de la mano del tejido asociativo y empresarial vinculado al ámbito sanitario en Castellón. Nuestro objetivo es seguir acercando hábitos de vida saludables a todos los vecinos, con actividades accesibles, participativas y pensadas para todas las edades, poniendo en valor la importancia de cuidarse y de contar con una red local comprometida con el bienestar de la ciudadanía.”

La programación arrancará el lunes 20 de abril con el taller “Desayunos de campeones: energía para empezar el día”, una actividad dirigida a alumnado de 2º de Primaria con el objetivo de concienciar sobre la importancia de un desayuno saludable y equilibrado. De forma práctica, los escolares elaborarán distintos ejemplos de desayunos nutritivos mientras aprenden buenos hábitos alimentarios, en unas sesiones que serán impartidas por la nutricionista María José Ortiz en el CEIP El Pinar.

Una de las principales actividades de la programación se desarrollará el martes y miércoles 21 y 22 de abril en la plaza Mayor, en horario de 10:00 a 14:00 horas, donde más de 20 entidades se instalarán en carpas informativas con el desarrollo de charlas, talleres, reparto de material divulgativo y diversas actividades orientadas a la promoción de la salud. Esta iniciativa se presenta como una oportunidad única para aprender, compartir y reforzar los hábitos saludables de la ciudadanía a través de propuestas accesibles, participativas y enriquecedoras.

También se instalarán mesas informativas en la plaza Mayor del Centro de Salud Fernando el Católico, del Centro de Salud Palleter y del Centro de Salud Sequiol, donde también se ofrecerá información y orientación sobre la prevención de enfermedades prevalentes como el cáncer de cérvix, la diabetes, la hipertensión arterial o distintas patologías relacionadas con una alimentación no saludable.

Además, se ha programado una clase de zumba al aire libre en la plaza Mayor el jueves 23 de abril, de 19:00 a 20:30 horas, una actividad que ya obtuvo una gran acogida en la pasada edición. La sesión estará impartida por Seluco Fernández, Leticia Albalat y Patricia Rolón, y contará con entrada libre para toda la ciudadanía, recomendándose asistir con ropa y calzado cómodo para disfrutar de la actividad. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la práctica de ejercicio físico y promover hábitos de vida saludables entre la población.

El viernes 24 de abril se celebrará una marcha a la que se ha invitado a todos los pacientes de los centros de salud de Castellón, con salidas coordinadas de forma simultánea a las 10:00 horas desde cada uno de ellos. La actividad tiene como objetivo promover el ejercicio físico accesible y seguro, con un recorrido que concluirá en la plaza Mayor de Castellón, con llegada prevista alrededor de las 11:00 horas. A continuación, se desarrollará un taller grupal impartido por fisioterapeutas orientado a fomentar el cuidado corporal, y la jornada finalizará con la entrega de un desayuno saludable para todos los participantes.