Comienza la demolición de la antigua Comandancia de Marina del Grau de Castelló. Así será el nuevo edificio

Las máquinas han comenzado la demolición del edificio de la antigua Comandancia de Marina de la Autoridad Portuaria, en el Grau de Castelló, para dar paso a un nuevo inmueble que contará con una inversión de 6 millones de euros. La planta baja permitirá abrir el recinto a la ciudadanía con servicios públicos como sala de exposiciones, eventos y usos múltiples además de una terraza. El resto de las plantas, hasta tres, se destinarán a uso predominantemente administrativo. Un proyecto que dinamizará la relación puerto-ciudad.

El citado proyecto está pensado con un estilo vanguardista que combina modernidad con la arquitectura cerámica de estilo naval en referencia a la tradición marinera. El edificio cuenta con un patio central que vertebra todas las plantas y una estructura adaptada al entorno, destacando la fachada que estará rodeada de una pieza cerámica y es un inmueble diseñado para transmitir apertura hacia la ciudadanía que cuenta con una superficie útil de 2.644,85 metros cuadrados.

Así quedará el nuevo edificio. / Mediterráneo

El Ayuntamiento gestionará de manera conjunta con la Asociación Mar i Vent el Museu de la Mar, de 228 metros cuadrados, pensado como un museo inmersivo con talleres para niños y actividades complementarias a desarrollar y que recuerda a la arquitectura naval.

El nuevo edificio incorporará sistemas de optimización energética, siguiendo los estándares de accesibilidad, seguridad y sostenibilidad más exigentes, con el objetivo de obtener el Certificado BREEAM. Además, se ha considerado la durabilidad y el fácil mantenimiento de la edificación, con especial atención a los materiales que resistan el ambiente costero y el alto contenido en cloruros. El diseño también incorpora soluciones para mejorar el comportamiento bioclimático del edificio, optimizando la luz natural y la ventilación.