El dispositivo de seguridad del concierto de Fito & Fitipaldis que reunirá a 16.000 personas en Castelló

Castelló acogerá este viernes el concierto de Fito & Fitipaldis que será el único en la provincia dentro de su esperada gira Aullidos Tour, y que reunirá a más de 16.000 personas a patir de las 21.00 horas en el Recinto de Ferias y Mercados (REFEYME) y que ha motivo la activación de un dispositivo de seguridad a la altura de la magnitud del acontecimiento. Por este motivo se ha reunido la junta de seguridad copresidida por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, y ha contado también con la presencia de representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Autonómica adscrita a la Comunitat Valenciana y la Policía Local, así como de los concejales Sergio Toledo, concejal de Infraestructuras; Antonio Ortolá, concejal de Seguridad y Emergencias; Noelia Selma, concejala de Fiestas; y Gonzalo Romero, concejal de Movilidad, además de representantes de distintos servicios municipales y de los organizadores del concierto.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha señalado que “el concierto de Fito y Fitipaldis, este viernes, es el único de la gira nacional que se celebrará en la provincia de Castellón y congregará a más de 16.000 personas en el recinto de ferias y mercados de nuestra ciudad. Por eso, de la mano de las distintas administraciones y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, se trabaja en un dispositivo de seguridad especial, donde se va a reforzar la presencia policial, además de garantizar el acceso al recinto a los miles de aficionados, igual que ya se hizo en el concierto de Melendi donde la asistencia fue similar. Estas grandes cifras consolidan a nuestra ciudad como referente de la cultura musical”.

Por su parte, el concejal de Seguridad y Emergencias ha señalado que “Castellón es una ciudad preparada para dar respuesta a eventos de esta magnitud. Hemos trabajado de forma anticipada y coordinada entre todos los cuerpos y servicios para garantizar que el dispositivo funcione con total normalidad y que los asistentes disfruten del concierto con las máximas garantías de seguridad”.

Dispositivo de seguridad

El dispositivo de seguridad previsto con motivo del concierto contempla, en primer lugar, el corte del Camino Caminás a partir de las 14:00 horas, con el fin de facilitar el montaje y la organización del entorno. A las 19:00 horas se abrirá el recinto, permitiendo una entrada escalonada y ordenada del público antes del inicio del espectáculo, previsto para las 21:00 horas. Desde ese momento se establecerá la presencia de dos patrullas de la Policía Local en la zona del Camino Caminás, en los accesos al recinto, para reforzar la vigilancia y garantizar la llegada de asistentes.

Asimismo, en materia de movilidad, participarán seis agentes de Movilidad y cuatro agentes de la Policía Local, encargados de regular los pasos de peatones y posibles cortes puntuales en la Ronda Norte y/o la Avenida del Mar en los momentos de mayor afluencia. El dispositivo podrá reforzarse o ampliarse si fuera necesario en función de las necesidades del evento. El fin del dispositivo de seguridad está previsto a las 00:00 horas, una hora después de la finalización del concierto.

Dispositivo sanitario y presencia del cuerpo de Bomberos

Respecto al dispositivo sanitario, durante los días de montaje, que han comenzado hoy, se cuenta con una enfermería móvil dotada de médico y enfermero. El día del concierto se dispondrá de una ambulancia de Soporte Vital Básico con dos técnicos, así como de una ambulancia de Soporte Vital Avanzado con un técnico, enfermero y médico, con el objetivo de garantizar una atención sanitaria adecuada durante todo el evento.

Por parte del Cuerpo de Bomberos municipal, se contará con una Unidad de Coordinación integrada por un coordinador, así como con la presencia preventiva de una autobomba con un cabo y tres bomberos, con el fin de garantizar la seguridad y la capacidad de respuesta durante el desarrollo del evento.