Divercuina enseña a los más pequeños a comer sano y valorar el producto local de Castelló

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha presentado hoy una nueva edición de primavera de Divercuina de la Terreta, una iniciativa que busca fomentar el consumo de productos de proximidad y educar a la ciudadanía más joven en el conocimiento del etiquetado de los alimentos a través de talleres prácticos.

Vidal ha subrayado que “con Divercuina de la Terreta queremos sembrar en las nuevas generaciones una conciencia real sobre lo que consumen, de dónde vienen los alimentos y cómo influyen directamente en su salud futura”. En este sentido, ha explicado que “la iniciativa busca ir más allá de una actividad lúdica, convirtiéndose en una herramienta educativa clave para las familias”.

Asimismo, el concejal de Comercio y Consumo ha destacado la importancia de apoyar el producto de proximidad, señalando que “apostar por los alimentos locales no solo impulsa la economía de nuestros productores y comercios, sino que también garantiza una alimentación más sostenible, fresca y de mayor calidad para nuestros hijos”.

Por último, Vidal ha incidido en el valor pedagógico de los talleres, afirmando que “enseñar a los más pequeños a leer etiquetas, a entender qué están comiendo y a tomar decisiones saludables desde pequeños es fundamental para construir una sociedad más consciente y con mejores hábitos alimentarios en el futuro”.

El programa está dirigido a niñas y niños de entre 6 y 11 años, quienes, acompañados de sus familias, podrán participar en sesiones dinámicas en las que elaborarán recetas con productos frescos, locales y de temporada. Con esta propuesta, se pretende acercar los mercados municipales a los más pequeños y reforzar la importancia de una alimentación saludable desde edades tempranas.

Las sesiones se celebrarán en diferentes plazas de la ciudad en horario de sábado, con dos turnos, de 10:00 a 11:45 y de 12:00 a 13:45. El calendario previsto es el siguiente: el 18 de abril en la plaza Miquel Peris i Segarra (Grao), el 25 de abril en la plaza Primer Molí, el 9 de mayo en la plaza Pescadería, el 16 de mayo en la plaza Vilanova del Alcolea, el 23 de mayo en la plaza Doctor Marañón y el 30 de mayo en la plaza Miquel Soler.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través de la web oficial del programa (https://divercuinadelaterreta.com/inscripciones/).