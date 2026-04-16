Castelló encara la recta final de la adecuación del entorno de Renfe y el 'cole' Jaume I

Castelló encara la recta final de la adecuación del entorno de Renfe y el colegio Jaume I con la aprobación, por parte de la junta de gobierno local, de la petición a la Diputació de Castellón para que aporte 481.000 euros para los trabajos procedente del Plan Provincial de Obras y Servicios para los ejercicios 2026-2027, según ha informado este jueves el portavoz del ejecutivo municipal, Vicent Sales.

El portavoz ha explicado que “con la realización de este proyecto, en el que hemos contado con la inestimable ayuda de la Diputación de Castellón, culminaremos, tal y como habíamos prometido, la adecuación de esta zona del distrito oeste, dignificando y poniendo en valor en una de las entradas naturales de nuestra ciudad y un punto de gran afluencia, tanto por contar en su entorno con el CEIP Jaume I o la parroquia de San José Obrero, la estación de Adif, la estación de autobuses y el TRAM, que utilizan cada día miles de personas, mejorando la movilidad y la seguridad en esta zona”.

Vicent Sales también se ha referido al “acuerdo de cooperación entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Castelló, para la coordinación de los servicios público de transporte en el área de transporte metropolitano de la Plana”. “Este asunto trata del diferencial que pagamos en aquel transporte interurbano, en aquellos tramos que van por dentro de la ciudad. Y como no existía el convenio con la Generalitat, de forma recurrente, tocaba pagarlo a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito (RECs). En este caso dejaremos ya por fin de pagar RECs, gracias a tener este convenio, que supone 854.000 euros para el ejercicio presupuestario del 2026. Y hasta 2029 el Ayuntamiento abonará por el 4.392.000 euros”, ha concretado.

Por otra parte, el gobierno local ha dado un nuevo paso hacia la aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Se trata de “someter a consulta pública previa la Memoria relativa a la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (2025-2035), para recabar la opinión de las entidades, personas y organizaciones más representativas afectados por el mismo”. Así, se ha acordado “una consulta pública previa por espacio de 20 días. Además se reunirá también el Foro de Movilidad para aceptar las sugerencias y a partir de ahí ya se realizará la propuesta final del Plan de Movilidad Urbana Sostenible”.

La autorización para una nueva gasolinera en la avenida Hermanos Bou, 30.000 euros para 18 entidades que fomentan la salud pública y otros 60.000 euros para tres asociaciones que trabajan en la captura, esterilización y retorno de felinos en colonias permitidas han sido otros de los asuntos aprobadas por la junta de gobierno.