Castelló pierde otro comercio histórico del centro: baja la persiana tras 30 años en la calle Caballeros

El sector comercial de Castelló es una montaña rusa. A cada cierre de local le sucede una apertura, en una dura lucha por atraer la atención del cliente. En esta realidad, son los negocios tradicionales los que más sufren, sometidos a la presión de franquicias o de grandes marcas con un mayor músculo financiero; o simplemente a la falta de relevo generacional.

La ciudad está diciendo adiós, así, a multitud de negocios que han sido parte de la vida de los castellonenses durante décadas. Hace solo unos meses, bajaba la persiana Indian, emblemática tienda de ropa de la calle Colón. Poco antes lo hacía la tienda de reparación de calzados de Manolo, en la calle San Blas. Y en verano de 2025, Almacenes Monfort culminaba su proceso de cierre, dejando al sector sin uno de sus buques insignia. Son solo tres ejemplos de muchos.

Adiós a la Cambra dels Vins

Ahora le ha tocado el turno a la Cambra dels Vins, que desde 1996 vendía vino, licores y productos gourmet desde su emplazamiento de la calle Caballeros. Un cartel de Se alquila cuelga del negocio, que al margen del bajo incluye también el piso superior, donde se organizaban catas.

Imagen de la fachada de la Cambra dels Vins, con el cartel de 'Se alquila'. / Aitor Tezanos

El local solía participar en la Ruta de la Tapa Sabores de Castelló y en la edición de 2024 se llevó el premio al mejor maridaje por la combinación de sus tapas con su carta de bebidas.

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La ciudad ha visto la apertura en los últimos años de varios comercios dedicados a la venta de vino, como Vinalium, en la calle Ruiz Zorrilla; Senderos del Vino, en la plaza Huerto Sogueros; o Le Clos Celler, en Poeta Guimerà.