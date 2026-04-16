Cientos de jóvenes se reúnen para encaminar su futuro laboral en una feria educativa en Castelló

Jóvenes de distintos centros educativos de la capital de La Plana se han dado cita este jueves en el Palau de la Festa de Castelló para empaparse de información sobre las distintas profesiones que pueden desenvolver en la II edición de la Feria de Orientación Formativa “Swipe a tu futuro”.

Esta feria espera la participación de más de 2.300 alumnos de 3º y 4º de la ESO de los centros educativos de la ciudad. Además, reúne más de 60 stands con propuestas entre opciones formativas y salidas profesionales, con el objetivo de ayudar al alumnado a elegir su futuro académico y laboral.

Estas jornadas han abierto sus puertas este jueves 16 de abril, de 9.00 a 14.00 horas y también por la tarde, de 16.00 a 19.00 horas, mientras que el viernes 17 de abril la jornada se desarrollará en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha acudido en esta primera jornada para conocer de primera mano las inquietudes de los jóvenes y la variedad de posibilidades que se les ofrece en las distintas profesiones. «Estamos trabajando en todo lo que nos han pedido: con sus necesidades de vivienda, de ocio y lo más importante para mí, sus necesidades de formación y de empleo», asegura Carrasco. También han acudido el concejal de Economía y Empleo, Juan Carlos Redondo, la concejala de juventud, Ester Giner, los técnicos municipales Mar Gargori e Inma Enguídanos y el gerente de la empresa organizadora, RH en Positivo, Alberto Heredia.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, informándose sobre los distintos programas y salidas laborales. / Manolo Nebot

Disparidad de opciones

Entre los alumnos hay variedad de opiniones respecto al futuro laboral que desean tener. «Quiero estudiar Magisterio Infantil en la Universitat Jaume I. Lo he tenido claro desde siempre porque me encantan los niños», dice Carla, una de las estudiantes que han visitado esta feria. En cambio, su amiga Verónica se decanta por la rama de ciencias y está interesada en estudiar Farmacia: «Me parece una profesión muy interesante y me llama mucho la atención el tema del laboratorio».

Sofía y Saray van a 4º de la ESO en el IES Politècnic de Castelló. Ellas tampoco han dudado al contestar cuál es su trabajo soñado. Sofía quiere estudiar Comercio y Saray Estética, ambas quieren hacerlo en la capital de La Plana. Sofía cuenta que le encanta socializar y hablar con gente, por eso le gustaría formarse en ese grado medio, mientras que Saray dice que le apasiona el mundo de la belleza.

Por otro lado, Miquel, estudiante del IES Caminàs, sueña con ser bombero el día de mañana. «También estoy barajando hacer Informática o Comercio y Marketing porque me llaman mucho la atención sus salidas laborales. Con estas jornadas igual aclaro un poco el futuro. Si no me cogen en el Caminàs para esa FP, probaré en el Centro Educativo Latina», comenta el joven.

Las ofertas laborales

Juan Carlos Castellano, policía local de Castelló, afirma: «En esta feria vamos a explicar a aquellos jóvenes interesados en ser policías locales cuáles son los requisitos mínimos para acceder y cómo funcionamos: a qué se dedica cada sección y cómo nos coordinamos».

Por otra parte, Ana Cantero, trabajadora del centro CoopSalus, explica que su propósito en estas jornadas es contar a los futuros alumnos la oferta formativa y salidas profesionales de sus grados y saciar su necesidad de información.

Los datos del paro

Carrasco cuenta que los datos del paro en Castelló son positivos. «Gracias a iniciativas como esta, también otras como la exitosa formación a la carta, en las que se conectan empresas y asociaciones profesionales con personas que están en desempleo, se consigue una inserción del 60%. Tenemos 11.000 desempleados, que es la cifra más baja desde 2008, y la cifra más elevada de cotizaciones a la Seguridad Social desde 2003, que ya rondan las 100.000», explica la alcaldesa.

Con esta feria, Carrasco espera que los jóvenes se lleven «futuro, oportunidades y posibilidades de empleo». «Hace poco me senté con el Consell de l'Estudiantat de la UJI... y me pidió esas tres cosas: que siguiéramos apostando por la formación y el empleo, ocio y vivienda», asegura la regidora.