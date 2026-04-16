El comercio de Castelló se prepara para el Día de la Madre: sorteo y photocalls

El comercio de Castelló se prepara la campaña especial con motivo del Día de la Madre, una iniciativa que se desarrollará del 17 de abril al 3 de mayo con el objetivo de incentivar las compras en el comercio de proximidad, reforzar la actividad económica local y poner en valor el papel fundamental que desempeñan los pequeños y medianos establecimientos en la vida diaria de la ciudad. Así lo ha confirmado el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, en la presentación de esta iniciativa.

La campaña contempla el sorteo de dos tablets valoradas en 500 euros cada una, un incentivo pensado para premiar la fidelidad de los clientes y fomentar las compras en los establecimientos adheridos. Podrán participar todas aquellas personas que realicen compras por un importe mínimo de 10 euros en cualquiera de los comercios participantes, solicitando el correspondiente ticket que deberán rellenar y depositar en las urnas habilitadas para tal fin.

Presentación de la campaña del Día de la Madre en Castelló. / Mediterráneo

Estas urnas estarán ubicadas tanto en las tenencias de alcaldía como en el edificio Cuatre Cantons, facilitando así la participación de la ciudadanía durante todo el periodo de la campaña. El sorteo se celebrará el próximo 5 de mayo, una vez finalizada la acción promocional.

En la iniciativa pueden participar todos los comercios que deseen adherirse a la misma, y cuenta además con el apoyo de distintas asociaciones locales, entre ellas Comerços del Grau, Comerços del Raval, Comerços de la calle San Vicente y alrededores, así como Castellón Espai Comercial, lo que permite abarcar diferentes zonas de la ciudad y favorecer un impacto positivo y equilibrado en el conjunto del tejido comercial.

Jornada de dinamización comercial

Como complemento a la campaña, el sábado 2 de mayo se celebrará una jornada especial de dinamización en horario de 11:00 a 14:00 horas, en la que se instalarán tres photocalls temáticos del Día de la Madre en la Plaza Pescadería, la Plaza Forn del Pla y el Parque de la Panderola. Estas localizaciones acogerán actividades pensadas para todos los públicos, incluyendo música en directo y talleres infantiles, donde los más pequeños podrán elaborar manualidades personalizadas para sus madres.

Además, las familias tendrán la oportunidad de hacerse fotografías en los espacios habilitados, que posteriormente podrán descargar como recuerdo de una jornada concebida para disfrutar en familia y reforzar el vínculo emocional asociado a esta celebración.

Durante la presentación, Vidal ha destacado que “esta campaña nace con la voluntad de dinamizar el comercio local en una de las fechas más significativas del calendario comercial, como es el Día de la Madre, incentivando a la ciudadanía a realizar sus compras en los establecimientos de proximidad, que son los que aportan vida, empleo y personalidad a nuestras calles”.

Asimismo, Vidal ha subrayado que “no se trata únicamente de una acción promocional vinculada a un sorteo, sino de una campaña más amplia que busca generar experiencia, ambiente y participación, integrando actividades en el espacio público que inviten a las familias a salir, disfrutar y consumir en el entorno urbano”.

Por último, el edil ha animado a la ciudadanía a participar activamente en la campaña, destacando que “es una oportunidad perfecta para celebrar el Día de la Madre apoyando al comercio local, participando en las actividades programadas y contribuyendo al desarrollo económico de la ciudad, ya que cada compra en nuestros comercios revierte directamente en el bienestar colectivo”.