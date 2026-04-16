Compromís sale a la calle para defender el derecho a la vivienda y plantear medidas ante la subida de los alquileres en Castelló

Compromís per Castelló ha iniciado una campaña en la calle para defender el derecho a la vivienda y trasladar a la ciudadanía sus propuestas ante la subida continuada de los precios del alquiler en la ciudad, entre las que destaca la limitación de los precios en zonas tensionadas para que ninguna persona tenga que destinar más del 30% de sus ingresos a la vivienda.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha advertido que “el precio del alquiler no para de crecer en Castelló ante la inacción del gobierno municipal de Begoña Carrasco, que sigue sin entender que la vivienda no debe ser un bien de mercado, sino un derecho”. En este sentido, ha exigido medidas urgentes y ha criticado que “la gente no paga el alquiler a base de anuncios, lo paga con su sueldo, y cada vez le cuesta más llegar a fin de mes”.

Un momento del reparto de información por parte de Garcia. / Mediterráneo

Asimismo, la formación alerta de que el Partido Popular está “intentando engañar a la ciudadanía” sobre el problema de la vivienda, haciendo creer que los precios del alquiler eran similares hace seis años que ahora, cuando han aumentado de forma desmesurada. Esta situación está asfixiando a muchas familias, que deben destinar una parte muy importante de su salario al alquiler y tienen dificultades para cubrir necesidades básicas. Garcia ha reprochado a la alcaldesa que, en lugar de afrontar el problema real, “mire por el retrovisor y haga propaganda”.

Propuestas para garantizar el derecho a la vivienda

Por su parte, Compromís defiende un paquete de medidas para garantizar el acceso a la vivienda y evitar situaciones de abuso, con acciones para ampliar de forma decidida el parque público de vivienda y poner más vivienda a disposición de la ciudadanía a precios asequibles, movilizar viviendas vacías para alquiler social y frenar la especulación inmobiliaria que está tensionando el mercado. Asimismo, la formación plantea regular los pisos turísticos, facilitar la construcción y rehabilitación de vivienda asequible y reforzar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad para evitar situaciones de exclusión residencial.

En este contexto, la coalición señala que el precio del alquiler en Castelló no ha dejado de crecer en los últimos meses y que la ciudad se encuentra entre los 50 municipios con mayor presión inmobiliaria del Estado, una situación que evidencia la dificultad real de acceder a una vivienda.

Compromís recuerda que ha trasladado iniciativas en todas las administraciones -Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno de España- para abordar esta problemática, pero lamenta que, especialmente en el ámbito municipal, el gobierno haya rechazado sus propuestas. No obstante, la formación insiste en que la ciudad necesita actuar de manera urgente para garantizar el derecho a la vivienda y evitar que más familias se vean asfixiadas por unos precios cada vez más inasumibles. “No podemos permitir que la vivienda sea un negocio para unos pocos, mientras la mayoría tiene dificultades para pagar el alquiler. Hay que actuar ya”, ha concluido Garcia.