Las fechas de las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló 2026

Las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló ya tienen fechas de celebración para este año y, además, el Patronato Municipal de Fiestas ha aprobado por unanimidad este jueves las bases del concurso del cartel con el objetivo es seleccionar la imagen que representará y promocionará una de las celebraciones más emblemáticas del distrito marítimo que tendrán lugar del 27 de junio al 5 de julio.

El ganador del concurso obtendrá un premio de 500 euros y solamente podrán participar las personas mayores de 18 años, con una sola solicitud por participante, sin posibilidad de presentar candidaturas conjuntas. El concurso podrá declararse desierto si ninguna propuesta cumple los requisitos exigidos en las bases. Además, los trabajos deberán cumplir los requisitos técnicos y temáticos fijados en la convocatoria.

Plazo de presentación

El plazo para presentar solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. La convocatoria también se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La presentación deberá realizarse presencialmente o por correo certificado en la tenencia de alcaldía del Grau en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y los martes de 16:30 a 19:00 horas. Las bases especifican que no se admitirán solicitudes por correo electrónico.

Las bases recogen que el cartel deberá ser original, inédito, representativo y relacionado con las fiestas de Sant Pere, además de incluir de forma visible el escudo del Ayuntamiento, el logo de la Comisión de Fiestas y la inscripción en valenciano: “FESTES DE SANT PERE 2026 / GRAU DE CASTELLÓ / Del 27 de juny al 5 de juliol de 2026 / FESTES D’INTERÉS TURÍSTIC AUTONÒMIC”.

El jurado valorará especialmente la calidad artística, la representatividad de la tradición cultural de las fiestas de San Pedro y la originalidad y creatividad de las obras presentadas.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Castelló sigue avanzando en la preparación de unas fiestas de Sant Pere que quieren volver a ser reflejo de la participación, la tradición y la esencia del Grau, al tiempo que refuerzan su proyección y su atractivo para vecinos, visitantes y todas las personas que viven estas celebraciones como una seña de identidad propia.