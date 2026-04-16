37 niños de Ucrania viven sus 'Vacaciones en Paz' en Castelló

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha recibido este jueves a los participantes en el programa Vacaciones de Paz que acoge a 43 personas, de las cuales 37 son menores de edad procedentes de la localidad ucraniana de Ochakiv, y que, acompañados por monitores y conductores, residen en la Escuela de Natura – Colonia Seidia en Benassal, instalaciones de la Fundació Caixa Castelló. Una estancia programada del 7 al 25 de abril, esperándose un segundo turno entre el 2 y el 25 de septiembre. El objetivo principal de este programa es ofrecer un espacio de convivencia y recuperación emocional.

En el acto ha estado presente también el concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, junto a autoridades como el alcalde de Ochakiv, Sergiy Bychkov, Cónsul General en Funciones de Ucrania en Barcelona, Oleg Grabovetskyi, además del presidente de la Fundació Caixa Castelló, Joan Serafí y el gerente de esta entidad, Leopoldo Monfort.

Durante la recepción, Carrasco ha destacado que el salón de plenos que es “Castellón es una familia de familias, tanto las españolas como las que vienen de fuera. Castellón es tierra de acogida y así queremos que os sintáis. Todos los castellonenses estamos apoyando a las niñas y niños y a las familias ucranianas desde que empezó esta guerra injusta con Rusia y, por tanto, tienen todo nuestro respaldo”.

La alcaldesa ha agradecido a la Fundació Caixa Castelló “su labor, por segundo año consecutivo, y deseando a los visitantes que sientan “el apoyo, el cariño y la solidaridad de la gente de Castellón”.