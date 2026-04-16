La Policía Local desmantela un asentamiento de chabolismo e insalubridad junto a El Corte Inglés de Castelló

Un total de cinco personas (dos parejas y una mujer, ninguno de ellos menores) han sido desalojadas este miércoles por la Policía Local de Castelló de un asentamiento ubicado en un solar privado ubicado en las inmediaciones de El Corte Inglés y que presentaba graves deficiencias de salubridad, lo que había generado numerosas quejas por parte de los vecinos de la zona.

El trabajo por parte de la Policía Local comenzó en octubre del año pasado, cuando una vecina alertó del problema, momento a partir del cual se iniciaron las gestiones oportunas ante la evidente problemática sanitaria y de convivencia detectada en el lugar. La adecuación del solar requerida por el consistorio, propiedad de una entidad bancaria y ubicado entre las calles Vilafamés y Borriol, no había recibido respuesta por parte de la propiedad pese a los requerimientos realizados.

Las condiciones de habitabilidad eran, según el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, “deplorables”, motivo por el cual se intensificó la vigilancia y seguimiento del caso.

Un agente en el recinto desalojado. / Mediterráneo

Así, y tras la actuación de la Policía Local y la comunicación directa con los ocupantes, estas personas han abandonado el lugar de forma voluntaria, llevándose todas sus pertenencias.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha explicado al periódico Mediterráneo que “desde el Ayuntamiento hemos actuado desde el primer momento en cuanto tuvimos conocimiento de la situación, priorizando la seguridad y la salubridad tanto de los ocupantes como del entorno vecinal”.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, se acercó hasta el lugar desalojado. / Mediterráneo

Asimismo, Ortolá ha señalado que “no podemos permitir que situaciones de este tipo se prolonguen en el tiempo cuando existe un riesgo evidente para la salud pública y la convivencia. Por ello, se han seguido todos los procedimientos oportunos y se ha actuado con la máxima diligencia por parte de la Policía Local”.

Hay que recordar que, los titulares de los solares donde se da este tipo de situación están obligados a mantenerlos en buen estado y, en caso contrario, es el Ayuntamiento el que actúa remitiendo, en el caso de que lo tenga que limpiar, el coste al propietario del terreno.