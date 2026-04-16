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PP y Vox arremeten contra la oposición en Castelló por el archivo de la denuncia de los contratos de Turismo: "Que pidan perdón"

La Fiscalía ha indicado que las posibles irregularidades, según afirmaban PSOE y Compromís, deben canalizarse por la vía administrativa al considerar que no corresponde investigación penal en esta fase

El portavoz del gobierno local, Vicent Sales (PP), y el portavoz adjunto, Antonio Ortolá (Vox), han arremetido este jueves contra la oposición.

El portavoz del gobierno local, Vicent Sales (PP), y el portavoz adjunto, Antonio Ortolá (Vox), han arremetido este jueves contra la oposición. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El portavoz del equipo de gobierno local en el Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales (PP), y el portavoz adjunto, Antonio Ortolá (PP), han arremetido este jueves contra el PSOE y Compromís después de que la Fiscalía haya archivado la denuncia que los dos partidos de la oposición habían presentado por "presuntas irregularidades en los contratos del Patronato Municipal de Turismo" y al considera que las posibles irregularidades deben canalizarse por la vía administrativa porque cree no corresponde investigación penal.

Vicent Sales, a preguntas del periódico Mediterráneo, ha reconocido haberle "sorprendido que la oposición hiciese una performance denunciando la gran corrupción del mundo mundial y cuando la archivan hacen una nota de presna y lo ponen en el séptimo párrafo". "Al menos tendrían que tener la gallardía de, con el mismo altavoz utilizado hasta ahora, decir que han vuelto a meter la pata una vez más", ha destacado Sales, quien ha hecho hincapié en que lo lógico "sería convocar una rueda de prensa y que pidieran perdón, primero a la concejala y luego al gobierno municipal". "Es un modus operandi pero se lo archiva todo; el tema de las llaves de la cuarta planta, la furgoneta negra, las pintadas de CorruPSOE,...", ha insistido el portavoz del ejecutivo local, quien les ha exigido que, si solo saben judicializar la vida polícia y no saben hacer hacer política, que se aparten "porque no hay ningún delito".

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En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz adjunto, Antonio Ortolá, quien ha afirmado que le parece "impresentable e indigno que la actitud de la oposición porque la Fiscalía no ha visto nada e intentan generar ruido, sospecha y confusión de forma deliberada, anunciando con gran despliegue mediático una denuncia que ahora se demuestra infundada, mientras que el archivo se ha intentado comunicar de manera discreta o incluso minimizada en el octavo párrafo de una nota de prensa”, ha señalado Ortolá, quien considera que este comportamiento “no está a la altura de lo que se exige a una oposición seria y responsable”.

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