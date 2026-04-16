El PSPV lamenta que el gobierno de Carrasco “desprecie el Arrocito de Castelló y pague con dinero público la promoción del arroz de Sueca”

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha denunciado este jueves “el desmantelamiento deliberado de una marca gastronómica propia, el Arrocito de Castelló, para sustituirla por iniciativas que nada tienen que ver con la identidad culinaria de nuestra ciudad y que, además, suponen destinar recursos municipales a promocionar productos de otros municipios”.

Puerta ha recordado que el Arrocito de Castelló fue una iniciativa impulsada durante el anterior gobierno municipal socialista “con un objetivo claro: dotar a Castelló de un plato propio, reconocible, basado en los productos de nuestra lonja y nuestra huerta, y disponible durante todo el año”.

Como ha señalado la edil socialista, “conseguimos implicar al sector hostelero, especialmente en el Grau, generar concursos gastronómicos y empezar a consolidar una marca que proyectaba Castelló desde lo auténtico: nuestro langostino, nuestro sepionet, nuestro rape o la alcachofa de Benicarló”, ha subrayado.

Sin embargo, tras la llegada al gobierno municipal de PP y Vox en 2023, “todo ese trabajo se ha tirado por la borda”. “Han decidido cargarse el Arrocito de Castelló, una marca que empezaba a posicionarse, para apostar por el arròs a banda, que está claro que es otro ejemplo más del buen hacer de nuestros cocineros y cocineras, pero que ni es exclusivo ni representativo de Castelló, sino común a otros puntos de la Comunitat Valenciana”, ha criticado.

Pero, según la portavoz socialista, “lo más grave no es solo lo que eliminan, sino en qué están gastando el dinero de todas y todos los castellonenses”. La firma de un convenio con el Ayuntamiento de Sueca para acoger una semifinal del Concurso Internacional de Paella Valenciana de esta localidad valenciana, ”supone un coste directo de 8.000 euros para las arcas municipales, además de otros gastos asociados de organización, logística y promoción.

Como explica Puerta, “estamos pagando 8.000 euros para promocionar el arroz de Sueca en Castelló, mientras eliminan nuestra propia identidad gastronómica. Es incomprensible y una falta de respeto a nuestros hosteleros y a nuestra cultura culinaria”, ha afirmado. El convenio no solo implica la aportación económica, sino también asumir las condiciones del certamen, incluyendo ingredientes, organización y promoción vinculadas a la marca de Sueca. “Es decir, el Ayuntamiento de Castelló pone el dinero, los medios y el espacio para hacer de escaparate de otra ciudad”, ha lamentado.

La portavoz socialista ha acusado al gobierno de Begoña Carrasco y Arantxa Miralles de “carecer de proyecto propio para la ciudad” y de “renunciar a cualquier estrategia de promoción basada en la singularidad de Castelló”. “Han pasado de construir una marca propia a actuar como franquicia gastronómica de otros municipios”, ha añadido.

Noticias relacionadas

Por último, Puerta ha exigido al gobierno municipal que rectifique y recupere el Arrocito de Castelló como eje de la promoción turística gastronómica: “Castelló no necesita copiar a nadie. Tenemos producto, talento y una identidad propia que ustedes están despreciando. Es hora de dejar de malgastar dinero público y volver a apostar por lo nuestro”.