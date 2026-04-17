La AECC pone en marcha en Castelló un nuevo servicio físico para pacientes oncológicos

La Asociación Española contra el Cáncer en Castellón ha puesto en marcha un nuevo servicio físico para pacientes oncológicos que se suma a una oferta que abarca desde atención social, psicológica y fisioterápica hasta acciones de prevención, voluntariado de acompañamiento, atención logopédica, atención nutricional, ayudas a la investigación y actividades de ocio y tiempo libre. El nuevo servicio trabajará de la mano del servicio de fisioterapia oncológica, que será el encargado de valorar a los pacientes.

Algunos tratamientos oncológicos pueden afectar al corazón, y este impacto puede aparecer durante el tratamiento o incluso años después. Por eso, cuidar la salud cardiovascular forma parte también del proceso. Así, el ejercicio físico adaptado y supervisado es un gran aliado para mejorar la capacidad física y la fuerza, ayuda a reducir la fatiga, contribuye a una mejor calidad de vida y puede ayudar a proteger la salud a largo plazo.

Beneficios que son fundamentales para los pacientes con cáncer. Y es que el ejercicio físico no sustituye al seguimiento médico, pero sí es una herramienta clave en oncología.

El nuevo servicio ha arrancado esta semana impartido por el profesor Javier Ferrer, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con formación especializada en enseñanza, entrenamiento y coordinación deportiva. Ferrer cuenta con experiencia tanto en el ámbito educativo como en el deportivo, desempeñando funciones como profesor de educación física, entrenador personal y entrenador de fútbol sala durante más de una década.

Ha trabajado con diferentes edades y posee un perfil versátil y comprometido con la actividad física como herramienta de desarrollo y bienestar.

En un principio, el servicio de ejercicio físico oncológico en Castelló se realizará dos días a la semana durante cuatro sesiones en la sede de la asociación en Castelló, ubicado en el paseo Ribalta 25-27 de Castellón. La intención es ampliarlo en un futuro.