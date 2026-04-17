Castelló potencia el atractivo turístico de su cerámica

El Patronato de Turismo de Castelló continúa impulsando la proyección internacional de la ciudad a través de su participación en foros estratégicos vinculados a la cultura y el turismo. En esta ocasión, la concejal de Turismo, Arantxa Miralles, se ha desplazado a la localidad italiana de Deruta para participar en la Asamblea anual de la Ruta Europea de la Cerámica, un organismo del que Castelló forma parte activa.

La ciudad es miembro de la Ruta Europea de la Cerámica desde 2020, siendo además la primera ciudad española en adherirse a este itinerario cultural reconocido a nivel europeo. Este encuentro reúne a representantes de 32 países con el objetivo de consolidar una estrategia común que potencie la cerámica como atractivo turístico y refuerce su valor cultural.

Castelló refuerza su proyección exterior

Durante la asamblea, Miralles ha presentado la Ruta de la Cerámica de Castelló, destacando su relevancia como recurso turístico y cultural y su capacidad para generar experiencias vinculadas a la identidad local. La concejala ha subrayado la importancia de formar parte de este circuito internacional para "posicionar la ciudad como destino cultural especializado".

En este sentido, Miralles ha señalado que "seguimos con nuestra apuesta por potenciar nuestra cerámica y, en concreto, por proyectarla fuera de nuestras fronteras. Hemos participado en esta asamblea anual donde hemos expuesto cómo estamos trabajando para mejorar la ruta, qué iniciativas estamos implementando, cómo la estamos difundiendo y las visitas que estamos desarrollando para consolidarla como producto turístico".

Sinergias europeas en torno a la cerámica

Asimismo, ha destacado que "este tipo de encuentros nos permite establecer sinergias con otros países, conocer sus formas de trabajar y analizar qué acciones desarrollan para potenciar la cerámica. Al mismo tiempo, trabajamos de forma conjunta para reforzar esta ruta a nivel europeo y captar turistas interesados en conocer este patrimonio".

Miralles ha incidido en que "la cerámica es un atractivo turístico de primer nivel para Castellón y desde el Patronato trabajamos de manera constante para ponerla en valor y convertirla en un elemento diferenciador dentro de nuestra oferta turística".

Una obra local en la exposición internacional

Paralelamente a la asamblea, se ha celebrado una exposición en la que cada ciudad participante ha aportado una pieza representativa de su tradición cerámica, reforzando el intercambio cultural y la visibilidad internacional de los distintos territorios.

La representación local ha estado a cargo de la obra Toros, de la artista Nela Sánchez Alonso, galardonada con el X Premio Nacional de Cerámica Ciudad de Castelló y perteneciente a la colección del consistorio.

Detalles de la obra

Realizada en 2010, la pieza presenta unas dimensiones de 24 x 44 centímetros y está elaborada mediante técnica de cerámica de forma, utilizando gres, porcelana y esmalte. La escultura está compuesta por dos piezas circulares con diferentes texturas en sus caras, combinando superficies lisas, erizadas y rugosas.