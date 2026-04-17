Castelló será el epicentro de la gastronomía de la Comunitat Valenciana en abril

Castelló acogerá el próximo 27 de abril la Gala de Premios de la Gastronomía de la Comunidad Valenciana. Una cita que tendrá lugar en el Orenes Gran Casino Grao de Castelló, en el Grau de Castelló.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha mostrado su satisfacción al conocer esta noticia a través del presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana, Sergio Terol, a quien ha recibido la primera edila. Un encuentro en el que también ha estado presente Carla Centelles, vocal de la Academia.

Carrasco ha resaltado “la gran noticia que supone para la ciudad de Castellón y para el Grau ser elegidos por parte de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana para albergar esta gala que reunirá a lo mejor del mundo gastronómico a nivel autonómico”.

“Esta gala es una oportunidad única para reivindicar nuestra gastronomía de Castellón, ya que contamos con una de las mejores despensas de todo el Mediterráneo. Contamos con productos únicos, del mar a la montaña, y el talento y saber hacer que nace de los fogones de las cocinas de nuestros restaurantes y de centros prestigiosos como nuestra Escuela de Hostelería y Turismo COSDA o el CDT de Castellón”, ha destacado la alcaldesa.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, se ha reunido con el presidente de la Academia de la Gastronomía de la Comunidad Valenciana, Sergio Terol. / Mediterráneo

Para Carrasco, “Castellón está avanzando para convertirse en un destino de referencia para el turismo gastronómico y, desde el equipo de gobierno de la ciudad, a través de nuestro Plan Estratégico de Turismo, estamos trabajando de la mano de los profesionales del sector de la hostelería de Castellón para lograr ese objetivo”.

La primera edila ha avanzado también que “esta Gala de la Gastronomía de la Comunitat Valenciana contará también con protagonismo de figuras de la gastronomía de Castellón. Lo que sirve también como escaparate para todo el sector de la gastronomía y pone en valor la marca turística de Castellón, que invita a vivir lo auténtico, y pocas cosas hay más auténticas que saborear nuestra gastronomía”.

Producto, paisaje y tradición

Por su parte, el presidente de la Academia, Sergio Terol, ha resaltado que “la elección de Castellón como sede de esta edición responde a una voluntad clara de reconocer y poner en valor un territorio que conserva una de las expresiones gastronómicas más auténticas de la Comunitat Valenciana. Castellón representa como pocos lugares esa conexión directa entre producto, paisaje y tradición, donde el mundo rural sigue vivo y activo, y donde aún se preservan formas de hacer que hoy son un verdadero lujo”.

Asimismo, Terol ha destacado que “para la Academia era importante que, por primera vez, esta gala se celebrara en Castelló, no solo como reconocimiento, sino también como una oportunidad para visibilizar la diversidad y riqueza gastronómica de la provincia, desde el mar hasta el interior”.

Desde la Academia también se ha subrayado que “este evento concentrará el mayor número de estrellas Michelin y Soles Repsol de toda la Comunitat Valenciana que jamás se ha reunido en la ciudad”.

Diferentes premios

Durante el transcurso de la Gala de Gastronomía de la Comunitat Valenciana se hará entrega de una serie de galardones en diferentes categorías: Comunicación gastronómica, Producto agroalimentario, Producto elaborado, Investigación gastronómica, Trayectoria profesional, Jóvenes talentos, Mundo del vino, Jefe de Sala y Chef del año.

Además, en el transcurso de esta gala habrá un reconocimiento especial a la ciudad de Alicante como Capital Española de la Gastronomía en 2025.

Difusión gastronómica

La Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana es una institución independiente dedicada a la promoción y difusión de la cultura gastronómica del territorio. Integrada en la red nacional de academias, su labor se centra en reconocer el trabajo de los profesionales del sector, así como en poner en valor el producto, el paisaje y las tradiciones que configuran la identidad alimentaria de la Comunitat Valenciana.