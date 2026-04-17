Compromís per Castelló reclama la publicación del diagnóstico LGTBI+ que "el gobierno de Begoña Carrasco mantiene oculto"

Compromís per Castelló ha reclamado al gobierno del Ayuntamiento de Castelló, liderado por Begoña Carrasco, que haga público el diagnóstico del Plan Municipal LGTBI+ de Castelló, un documento que la alcaldesa mantiene oculto pese a recoger información clave sobre la situación del colectivo en la ciudad.

La formación critica que, mientras no se hace público este trabajo ni se abordan los problemas detectados, el gobierno municipal de Castelló se limita a “organizar fiestas y eventos” sin afrontar la realidad de fondo.

La reclamación llega a un mes del 17 de mayo, día Internacional contra la LGTBIfobia, una fecha señalada en la que, como reclama Compromís, el Ayuntamiento de Castelló debería estar impulsando políticas públicas efectivas y medidas concretas para garantizar la igualdad.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha señalado que “en los últimos años, especialmente de la mano de Compromís, se ha avanzado muchísimo en derechos, y así lo dice el diagnóstico de la señora Carrasco, pero siguen existiendo desigualdades estructurales”.

Y ha añadido: “Por eso, desde Compromís exigimos a la señora Carrasco que deje de invisibilizar el diagnóstico y los problemas LGTBI y que trabaje por la igualdad real de todas las personas de la ciudad de Castelló”.

Desigualdades y déficits

El propio diagnóstico del Plan Municipal LGTBI+ de Castelló apunta que Castelló ha avanzado en el reconocimiento de la diversidad sexual y de género, pero aún presenta desigualdades estructurales, déficits de participación, invisibilización del sufrimiento emocional y vulnerabilidades específicas, especialmente en el caso de las personas trans, así como brechas generacionales y educativas.

Además, el documento evidencia que existe una predisposición social mayoritaria a avanzar en inclusión, con más del 80% de las personas encuestadas dispuestas a implicarse en la construcción de un entorno más inclusivo. No obstante, también refleja que una parte importante de la población considera que el colectivo LGTBI+ no está plenamente aceptado o no tiene claro su nivel de integración.

En este sentido, el diagnóstico recomienda “ampliar, descentralizar, profesionalizar y dotar de continuidad el futuro Plan Municipal LGTBI+ como herramienta transformadora del municipio”. Compromís recuerda que lleva tiempo reclamando el impulso de un segundo plan municipal con recursos y medidas concretas, pero denuncia que, lejos de avanzar en esta dirección, el Partido Popular en Castelló no está dando respuesta a los retos detectados.

Por todo ello, Compromís per Castelló insiste en que Begoña Carrasco haga público el diagnóstico del Plan Municipal LGTBI+, asuma sus conclusiones y trabaje de manera decidida, dejando de lado la propaganda, para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBIQ+ en Castelló.