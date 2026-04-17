Una jornada para luchar contra el abandono animal: así será el Festival de la Adopción en Castelló

La ciudad de Castelló se prepara para acoger una nueva edición del XI Festival de la Adopción y el VII JOC Fest, un macroevento solidario organizado por la Asociación Huellas Callejeras que tendrá lugar los próximos 25 y 26 de abril en el Palau de la Festa y sus exteriores.

Tras el éxito de convocatorias anteriores, esta cita se ha consolidado como un referente provincial en la concienciación sobre el abandono animal y la promoción de la adopción responsable, especialmente de perros y gatos adultos que permanecen más tiempo en los refugios. El evento cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Castelló y la Generalitat Valenciana, reforzando así el compromiso institucional con el bienestar animal.

Un evento para fomentar la adopción responsable

El concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas: "Eventos como el Festival de la Adopción son fundamentales para sensibilizar a la ciudadanía sobre una realidad que no podemos ignorar: el abandono animal. Desde el Ayuntamiento trabajamos para fomentar una sociedad más responsable y comprometida, donde la adopción sea siempre la primera opción".

Asimismo, Ferrer ha querido hacer un llamamiento a la responsabilidad: "Adoptar un animal implica un compromiso a largo plazo. No se trata solo de darles un hogar, sino de garantizar su bienestar durante toda su vida. Este festival es una oportunidad para conocer de cerca a muchos animales que necesitan una segunda oportunidad y entender el valor de una adopción consciente y responsable".

Actividades para todos los públicos

Durante todo el fin de semana, en horario de 10.00 a 21.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de una amplia programación pensada para todos los públicos. Entre las actividades destacan los desfiles de perros en adopción, donde se presentarán animales que buscan un hogar y se compartirá su historia para facilitar el vínculo con posibles adoptantes.

Además, el recinto contará con una zona de asociaciones de protección animal de toda la provincia, exhibiciones y talleres sobre bienestar animal, educación canina, demostraciones de drones y actividades deportivas como zumba o patinaje.

El espacio familiar del JOC Fest

Como parte del evento, el VII JOC Fest ofrecerá una propuesta específica dirigida al público infantil y familiar en el interior del Palau de la Festa. Este espacio incluirá hinchables, cuentacuentos, pintacaras, actuaciones musicales en directo y una gran tómbola solidaria con cientos de premios.

El JOC Fest no solo busca el entretenimiento, sino también educar en valores como el respeto y la empatía hacia los animales desde edades tempranas, convirtiéndose en un complemento clave del festival.

La labor de Huellas Callejeras

La Asociación Huellas Callejeras, fundada en 2014, desarrolla su labor bajo la filosofía de "sacrificio cero", garantizando el cuidado y futuro de cada animal rescatado. Asimismo, promueve campañas de esterilización como único método eficaz para prevenir el abandono, así como la gestión ética de colonias felinas mediante el método CER (Captura-Esterilización-Retorno).

En la pasada edición, el festival logró numerosas adopciones, reflejando el creciente compromiso de la sociedad castellonense con la protección animal. Este año, la organización espera superar nuevamente las cifras y seguir dando visibilidad a una causa que necesita del apoyo colectivo.