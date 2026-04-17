Una muestra para reivindicar el legado y la tradición de los vestido de Na Violant en Castelló

14 trajes para representar un legado y una tradición de décadas. Eso es lo que propone la exposición que acoge la Fundación Dávalos Fletcher de Castelló desde este viernes y hasta el próximo 26 de abril en su sala de exposiciones y que lleva por título Na Violant d'Hongria, llegat i tradició.

Esta muestra, organizada por la Ordre Bellatora de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, reúne una selección representativa de la vestimenta de las Na Violant que, en las distintas décadas, han llevado estas representantes de las fiestas de la Magdalena de Castelló. Esta iniciativa se incluye dentro de las actividades preparadas para celebrar el 75 aniversario de la Germandat.

La exposición ha celebrado este viernes su apertura oficial. / Manolo Nebot

La exposición, que se puede visitar de lunes a viernes de 18.00 a 21.00 horas y los sábados y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas, ha vivido este viernes su inauguración, en la que Paloma Aguilar, periodista de Mediterráneo y representante de la Ordre Bellatora, ha ejercido de maestra de ceremonias.

Coronas y tocados

En este espacio, además de los 14 trajes, se reúnen coronas y tocados que han llevado las diferentes Na Violant durante la historia, a lo que se une una exposición con fotos de todas las representantes de esta figura y un vídeo sobre la fundación de la Germandat y la figura de Na Violant. También se expone el traje que lleva el representante de Jaume I en el Pregó de la Magdalena.

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La muestra reúne vestidos de Na Violant de distintas décadas. / Manolo Nebot

A la presentación de esta muestra, que está patrocinada por la Fundación Dávalos Fletcher, el Ayuntamiento de Castelló, la Diputación de Castelló y la Generalitat Valenciana, y que cuenta con la colaboración de Lexus y Cano Lopera, han asistido la Na Violant 2026, Victoria Arcos (cuyo vestido también se puede contemplar)—; la concejala de Fiestas, Noelia Selma, y el prohom de la Germandat, Héctor Pradas. También han estado presentes el gerente de la fundación, José Vicente Ramón, así como socias de la Ordre Bellatora, autoridades militares y representantes del món de la festa.