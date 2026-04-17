La odisea de Trini por las barreras arquitectónicas de la calle Cataluña y alrededores de Castelló: "La rueda patina, la silla se me va, ¿qué hago?"

Los vecinos de la calle Cataluña y alrededores ya no pueden más. La excesiva inclinación de varias aceras impiden la correcta y segura circulación de los residentes en la zona y castellonenses en general ya que supone un peligro especialmente para las personas con movilidad reducida, las que llevan un carrito de bebé o de la compra o simplemente las que pasean por ellas (ir con tacones se ha convertido en una misión imposible) por el gran riesgo de caída o de que se deslice hacia la calzada la silla de rueda, con el consiguiente riesgo de que puedan ser atropelladas por los vehículos que por allí circulan.

Imagen de una de las aceras de la zona de la calle Cataluña donde se puede apreciar la inclinación. / ERIK PRADAS

Tal es así que, pese a que los vecinos ya iniciaron una recogida de firmas hace años para que el Ayuntamiento de Castelló arreglara este problema urbanístico, la "iniciativa no sirvió para nada" y ahora han vuelto a llevarla a cabo, por lo que ya disponen de más de 200 rúbricas que harán llegar al consistorio "porque la situación es insostenible", según explica al periódico Mediterráneo Bienve Valcárcel. "Llevamos años soportando esta situación, que es vergonzosa, y ningún gobierno local ha hecho nada por solucionarla, han caído muchas personas por culpa del estado de las aceras", ha destacado esta vecina.

Trini es una de las principales afectadas. Esta vecina va en silla de ruedas y asegura que la zona "es horrible para ir por la calle debido a las barreras arquitectónicas que supone la gran inclinación de las aceras, es imposible circular". Asegura, también que la silla "se me va, la rueda patina y tengo que bajar ala calzada, por lo que me expongo a que me pueda atropellar un coche que circula por dónde debe". "Qué hago, por dónde voy?", se pregunta Trini, tras asegurar que se tiene que apoyar en los coches cercanos a estas aceras tan inclinadas para no caer.

Trini tiene que bajar a la calzada en muchas ocasiones porque la inclinación de las aceras no le permite circular con normalidad por ellas. / ERIK PRADAS

Huma tiene un comercio en la zona y también destaca la "inestabilidad de las aceras" además de denunciar la falta de mantenimiento en la zona. Una opinión que comparte Almudena Beltrán, quien explica que "la gran problemática de las aceras". "Están muy ladeadas y te puedes doblar el pie y si vas con un carrito, te tienes que bajar a la calzada porque es difícil pasar por esas aceras", ha remarcado Beltrán.

¿Y la respuesta municipal?

Por su parte, fuentes municipales aseguraron a este diario que el Ayuntamiento de Castelló es conocedor de esta situación y "está trabajando en una solución pero estas pasan por eliminar aparcamientos para poder ampliar aceras". "Las opciones técnicas se pondrán en conocimiento de los vecinos, serán ellos conocedores antes que nadie", afirmaron las mismas fuentes, quienes concretaron que hay muchas calles en la ciudad en la misma situación.