El Patronato de Deportes de Castelló aprueba las bases para ayudas por 588.000 euros a clubes de élite nacional

El Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes de Castelló, celebrado este jueves, ha aprobado las bases específicas y la convocatoria para que los clubes deportivos de élite nacional de la ciudad puedan solicitar subvenciones por un importe máximo de 588.000 euros, 85.000 euros más que el año pasado, con el adelanto del 70% de la ayuda una vez concedida, así como las bases del Programa de actividades de promoción deportiva municipal 2026-2027, dotado con una financiación máxima de 175.000 euros.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha subrayado que “desde que llegamos al gobierno estamos trabajando para que tanto los deportistas como los clubes de Castelló cuenten con todas las facilidades posibles para desarrollar su actividad sin preocupaciones añadidas”.

En este sentido, la concejala de Deportes ha destacado que “por segundo año consecutivo incorporamos en las bases el adelanto del pago de las subvenciones para que, una vez concedidas, los clubes puedan disponer antes del dinero y no tengan que asumir inicialmente unos costes que son fundamentales para competir al máximo nivel”.

Hurtado ha remarcado que esta medida “responde a un compromiso claro del actual equipo de gobierno con el deporte castellonense, especialmente con aquellos clubes que representan a Castelló en competiciones de ámbito nacional y que necesitan estabilidad económica para planificar la temporada, afrontar desplazamientos, material, licencias, personal técnico y el conjunto de gastos derivados de la competición”.

Uno de los aspectos más destacados de la convocatoria es que las bases contemplan, por segundo año consecutivo, el pago anticipado del 70% de la subvención una vez concedida. Esta medida tiene como objetivo facilitar liquidez a los clubes beneficiarios y evitar que tengan que adelantar con recursos propios los gastos necesarios para desarrollar su actividad deportiva. El 30% restante se abonará tras la aprobación de la justificación del importe total de la subvención y la presentación de la memoria-resumen correspondiente.

Podrán optar a estas subvenciones deportivas en Castelló los clubes deportivos legalmente constituidos e inscritos en el Registro de Clubes, Federaciones y demás entidades deportivas de la Comunitat Valenciana, con sede social en Castelló de la Plana, que entrenen y compitan como locales en la ciudad y participen en ligas o campeonatos federativos de ámbito nacional.

Promoción deportiva municipal

Además, el Consejo Rector aprobó también las bases y la convocatoria del Programa de actividades de promoción deportiva municipal 2026-2027, con una financiación máxima de 175.000 euros. Este programa tiene como finalidad fomentar la práctica deportiva en Castelló y facilitar que clubes deportivos, federaciones, entidades sin ánimo de lucro y asociaciones relacionadas con el deporte en la ciudad puedan presentar sus solicitudes para desarrollar actividades de promoción deportiva municipal.

El Patronato Municipal de Deportes de Castelló impulsa a través de este programa actividades vinculadas a diferentes disciplinas como ajedrez, atletismo, balonmano, baloncesto, fútbol sala, bolos, gimnasia artística y voleibol, así como campañas escolares en horario lectivo, entre ellas atletismo, hipoterapia, natación, sensibilización, baloncesto en silla de ruedas y juegos tradicionales.

También se contemplan actividades dirigidas a personas con discapacidad, como la natación adaptada, además de ligas municipales como Fútbol 7, baloncesto y fútbol sala.

Hurtado ha concluido que “el deporte necesita planificación, recursos y acompañamiento institucional, y desde el Patronato Municipal de Deportes vamos a seguir estando al lado de los clubes, tanto de élite como de base, porque todos ellos son fundamentales para hacer de Castelló una ciudad más activa, saludable y orgullosa de sus deportistas”.