Plantan 48 nuevos árboles en el entorno de la Magdalena

El entorno de la ermita de la Magdalena cuenta con 48 árboles nuevos, en una actuación desarrollada en colaboración entre el Ayuntamiento de Castelló y la organización del MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana. La cifra de ejemplares plantados tiene que ver con el número de equipos participantes en la pasada edición de la prueba, celebrada del 27 de febrero al 1 de marzo. Los ejemplares, entre pinos y alcornoques, han sido aportados por el Ayuntamiento de Castellón y contribuirán a reforzar la conservación del entorno natural y la biodiversidad del término municipal.

Esta acción se enmarca en el paquete de medidas impulsadas por la organización del MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana para avanzar en la compensación de emisiones y reforzar su vertiente medioambiental. En 2024, la prueba obtuvo la acreditación medioambiental de la Federación Internacional del Automóvil, desde la que ha puesto en marcha diferentes actuaciones vinculadas a la sostenibilidad.

Reforestación y movilidad sostenible

El concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gonzalo Romero, participó en el acto junto al presidente del comité organizador de la prueba deportiva, Fernando Lobón, así como representantes de la organización y los pilotos castellonenses Raquel Muñoz y Manuel Soler, habituales del Campeonato de España de Energías Alternativas.

Gonzalo Romero destacó que esta iniciativa "va en la línea del modelo de ciudad que estamos construyendo desde el Ayuntamiento de Castellón: una ciudad más sostenible, con más espacios verdes, mejor cuidada y comprometida con la protección de nuestro entorno natural".

Compromiso con una ciudad más verde

Asimismo, Romero puso en valor "la colaboración entre instituciones, entidades y eventos deportivos comprometidos con la sostenibilidad", señalando que "el MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana es un ejemplo de cómo el deporte, la movilidad eléctrica y el respeto al medio ambiente pueden ir de la mano".

En este sentido, el concejal subrayó que "hacer compatible la movilidad sostenible con la protección y mejora de nuestro entorno natural es una magnífica noticia para Castellón. Hoy plantamos cerca de 50 árboles en el Paraje Natural Municipal de la Magdalena, una actuación que simboliza ese compromiso compartido con una ciudad más verde, más responsable y más respetuosa con el medio ambiente".

Un árbol por cada equipo

Por su parte, Fernando Lobón mencionó que "un año más, estamos encantados de colaborar con el Ayuntamiento en sus planes de reforestación municipal y de llevar a cabo este acto tan importante para nosotros: plantar un árbol en el Parque Natural del Desierto de las Palmas por cada equipo que ha participado en la edición de este año del Rallye. Esperamos poder seguir haciéndolo durante muchos años".