El Ayuntamiento de Castelló traslada su apoyo a ATC con motivo de su medio siglo de vida

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha recibido al presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC), Juan José Montoro, con motivo de la celebración del 50 aniversario de la asociación, que se conmemora en el presente año. En el encuentro también ha participado Héctor Morales, vocal de la Junta Directiva de la entidad.

El Ayuntamiento de Castelló y ATC refuerzan así su colaboración como entidades defensoras del clúster cerámico castellonense. Montoro ha invitado oficialmente a la alcaldesa a la gala del 50 aniversario, que se celebrará el 20 de noviembre.

La alcaldesa de Castellón ha recordado que “la cerámica es una de las principales señas de identidad de Castellón, parte de su historia y herencia. Una industria que es sinónimo de dinamización económica, de proyección internacional, de empleo y bienestar para miles de familias castellonenses”.

Así, Carrasco ha reiterado “su firme compromiso con hacer de la ciudad de Castellón el mejor escaparate de la cerámica fabricada en Castellón y es por ello que este preciado material se utiliza en diferentes obras públicas que licita el consistorio”.

“La cerámica es la piel de Castellón y, desde el equipo de gobierno, apostamos por nuestra cerámica y nuestra industria para convertir nuestra ciudad en un verdadero escaparate urbano con las creaciones que nacen de las empresas y los profesionales asociados a ATC”, ha remarcado la alcaldesa de Castellón.

Premio Nacional de Cerámica

El presidente de ATC, Juan José Montoro, ha recordado que “la relación de ATC, fundada un 18 de noviembre de 1976, con el Ayuntamiento viene de lejos y se materializa en diferentes acciones a lo largo del año”. Por un lado, cabe recordar que el consistorio es uno de los impulsores del Premio Nacional de Cerámica Ciudad de Castelló, que en 2026 alcanza su 18 edición y cuya presentación tuvo lugar el pasado marzo en la Cámara de Comercio. La entrega del premio y la exposición de los proyectos participantes coincidirá con el acto de celebración del 50 aniversario de ATC, el próximo noviembre, en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló.

Al respecto, la alcaldesa se ha referido a esta iniciativa como “uno de los premios más prestigiosos de los que se celebran y que pone también el foco en las infinitas posibilidades de la cerámica como forma de expresión artística. Un certamen que permite a los profesionales del sector explorar su lado más creativo, fomentando la conexión entre tecnología, innovación y arte”.

Desde ATC han recordado que “se pueden presentar candidaturas hasta el 20 de septiembre, cuenta con el respaldo económico del Ayuntamiento de Castelló y la Diputación de Castellón, con una suma de 4.500 euros y el objetivo de resaltar la importancia histórica, cultural y económica de la cerámica en la provincia de Castellón. Una cita a la que en la última convocatoria de 2024 se presentaron candidatos de más de 20 provincias, lo que indica el gran interés que despierta”. Cabe remarcar que el Ayuntamiento concede una ayuda de hasta 7.000 euros para ATC en el desarrollo de esta iniciativa.

Además, como otra muestra de la relación estratégica que une a ATC con el Ayuntamiento, el Patronato Municipal de Turismo subvenciona desde que el actual equipo de gobierno se formalizó el Congreso Internacional del Técnico Cerámico, que se celebra con carácter bienal y cuya próxima edición tendrá lugar en 2027.

Esta colaboración va en la línea de avanzar en el posicionamiento de la capital de la Plana como ciudad especializada en acoger eventos y congresos, tal y como quedó corroborado también al acoger la Asamblea Europea de la Cerámica el pasado septiembre, así como numerosas actividades en febrero y marzo en el marco de la campaña Time of Spain, impulsada por Ascer.

Hito

Carrasco ha querido trasladar su felicitación en nombre de la ciudad de Castellón a la ATC “por este 50 aniversario, que sin duda marca un hito dentro de la trayectoria de una entidad tan importante por lo que representa su actividad para la ciudad de Castellón y el resto de la provincia, ya que estamos hablando del sector cerámico”.

Por su parte, Montoro ha asegurado que “el sector cerámico no se entendería sin la colaboración con las instituciones y para ATC el Ayuntamiento de Castellón ha sido siempre una administración cercana y comprometida con los intereses de la cerámica y las miles de familias que dependen de esta industria en la provincia”.

“Para ATC es un verdadero honor tener al Ayuntamiento y a su alcaldesa como aliados a la hora de defender los intereses del clúster cerámico y de todos sus trabajadores y seguiremos colaborando para llevar el nombre de la cerámica española y de Castellón a lo más alto”, ha subrayado Montoro.

La alcaldesa de Castellón se ha referido finalmente al “momento de incertidumbre de la industria azulejera por diferentes amenazas en la actualidad. De manera especial, por el aumento de los precios de la energía como consecuencia del conflicto bélico en la zona de Oriente Medio, pero también por problemas que afectan al sector logístico y el bloqueo de mercancías debido a la guerra”. Sin embargo, la primera edila ha afirmado que “si un sector ha sabido reinventarse y continuar avanzando frente a las adversidades, este ha sido el sector cerámico de la provincia de Castellón”.