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Castelló muestra los mejores productos de las parques naturales de la Comunitat Valenciana

Una veintena de empresa vinculada a 14 de estos espacios han montado sus expositores en la plaza Huerto Sogueros

Gonzalo Romero y Vicente Martínez Mus han visitado esta muestra ubicada en la plaza Huerto Sogueros.

Gonzalo Romero y Vicente Martínez Mus han visitado esta muestra ubicada en la plaza Huerto Sogueros. / Mediterráneo

La plaza Huerto Sogueros de Castelló ha reunido este sábado a una veintena de empresas adheridas a la marca Productes Marca Parcs Naturals dentro de una muestra en la que se han compartido productos vinculados a 14 parques naturales de la Comunitat Valenciana: los 7 de la provincia de Castellón, 4 de la provincia de Valencia y 3 de la provincia de Alicante.

La Mostra de Productes Marca Parcs Naturals ha permitido acercar al público asistente, durante toda la jornada, una amplia representación de productos locales como miel, vino, embutidos, frutos secos, frutas o aceite, además de dar a conocer servicios relacionados con el turismo sostenible, entre ellos alojamientos, restauración, educación ambiental, interpretación del patrimonio y turismo activo.

Los productos y servicios de la Marca Parcs Naturals reúnen ya a 137 empresas adheridas en la Comunitat Valenciana, a las que se han sumado 6 nuevas incorporaciones a las que se ha dado la bienvenida durante la celebración de la muestra.

Además de los expositores, la jornada ha contado con talleres infantiles gratuitos, con el objetivo de reforzar el carácter abierto, inclusivo y educativo de la muestra, así como de acercar los valores medioambientales y el conocimiento de los parques naturales a todos los públicos.

La iniciativa se enmarca en la colaboración institucional para impulsar el comercio de proximidad, la sostenibilidad y la promoción de los productos y servicios ligados al territorio y a los espacios naturales protegidos.

Escaparate

El concejal de Medio Ambiente de Castellón, Gonzalo Romero, junto con el vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, han visitado esta cita.

Gonzalo Romero ha subrayado que “Castelló ha vuelto a demostrar su capacidad para convertirse en escaparate de los productos de proximidad, de la sostenibilidad y de las iniciativas que nacen en el entorno de nuestros espacios naturales protegidos”.

En este sentido, Romero ha destacado que “esta muestra ha permitido acercar a los castellonenses productos y servicios vinculados a los parques naturales, poniendo en valor el talento, la tradición y la sostenibilidad de nuestro territorio”.

Romero también ha señalado que “apostar por la Marca Parcs Naturals es apostar por quienes trabajan cada día para mantener viva la actividad económica en nuestros municipios, generar oportunidades y preservar una forma de producir ligada a la calidad, al respeto por el entorno y a nuestras señas de identidad”.

Por su parte, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente ha destacado que esta iniciativa “refuerza el compromiso de la Generalitat Valenciana con el territorio, su gente y la sostenibilidad”, a la vez que contribuye a dar “visibilidad a empresas que desarrollan su actividad en el entorno de los parques naturales”.

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En este sentido, Martínez Mus ha subrayado que la muestra “actúa como una plataforma de promoción del desarrollo económico rural y sostenible, capaz de conectar el producto local con la ciudadanía”.

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