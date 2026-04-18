La Caja de Ahorros de Castellón, cuando el libro era una fiesta

Eran tiempos de cambio político y social. Años de inquietud por el futuro e ilusiones compartidas en una Transición que abriría una nueva etapa, con hitos como el del 9 de abril de 1977, Sábado Santo, con el anuncio de la legalización del Partido Comunista de España mientras los españoles andaban repartidos entre procesiones y descanso. Pero sobre todo, se respiraba el ambiente de una libertad recién estrenada, en la que la educación y la cultura adquirían protagonismo. En Castellón, siete días antes de aquel histórico 9 de abril, Mediterráneo publicaba un pequeño anuncio de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. En negrita, el reclamo: «ahorro-libro para todos». Luego, los detalles: «si aún no es impositor de La Caja, esta es su ocasión». Finalmente, la explicación definitiva: «Fiesta del Libro, del 19 al 23 de abril».

Aquel anuncio marcaba los primeros pasos de una iniciativa destinada a dejar memoria imborrable en varias generaciones de castellonenses. Durante años, en torno a la gran celebración del Día del Libro en el 23 de abril, la Caja desarrolló su propia Fiesta del Libro con un impulso que llevó miles de ejemplares de títulos locales, nacionales e internacionales a los anaqueles de los hogares castellonenses, creando verdaderas colecciones con el logotipo de la Caja. La mecánica era sencilla: a través de ediciones de las propias cajas de ahorros, se entregaban varios libros a los impositores a partir del ingreso de ciertas cantidades o de la apertura de nuevas cartillas para los hijos e hijas menores. Tras la iniciativa, un equipo dirigido por el secretario general de la entidad, Romualdo Boronat -recientemente fallecido- e integrado por profesionales como Lorenzo Ramírez o Rosa María Artola.

Noticia de 'Mediterráneo' del sábado 23 de abril de 1983. / MED_EXTERNAS_CORREO

De Gironella a Graves

En 1978, la Caja dio un paso adelante en la promoción de su Fiesta del Libro, que se reflejaría en los anuncios publicados en el periódico. Así, el domingo 2 de abril se publicaba un reclamo con la portada de El escándalo de Tierra Santa, de José María Gironella. El sábado 15, el protagonismo correspondía al público infantil, con los comics de La abeja Maya. Y en días posteriores, se ponían sobre el escaparate El hombre y la Tierra. Fauna venezolana, del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente y la novela La cuenta suiza del escritor norteamericano Leslie Waller. Al año siguiente, 1979, se recuperaría Yo, Claudio del inglés Robert Graves.

En 1980, se volvía a publicar en su 50 aniversario Bolangera de dimonis, de Ángel Sánchez Gozalbo. Asimismo, y por vez primera, se detallaban las bases en el periódico, en concreto el domingo 13 de abril. El sábado 19 se iniciaba el reparto.

Anuncio publicado el miércoles 23 de abril de 1980. / MED_EXTERNAS_CORREO

El resto de días de la campaña, hasta el sábado 26, se entregarían ejemplares a los impositores que ingresaran 5.000 pesetas, o 25.000 en un plazo fijo. Para las libretas de nacimiento, con un ingreso de 1.000 pesetas «tendrán opción a un ejemplar del libro El Señor de los Anillos» de J.R.R. Tolkien. En concreto, a la primera parte de la saga. Otros títulos completan una propuesta ecléctica, con Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós o La alternativa del diablo de Frederick Forsyth.

La filosofía de la iniciativa

Pero además, en su publicidad de ese año 80 la entidad trata de explicar la filosofía de su Fiesta del Libro: «estos libros son una atención que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón tiene con sus impositores, durante los días señalados, por lo que únicamente se obsequiará con un libro por cuenta, independientemente del número de ingresos realizados». Y luego proseguía en mayúsculas, para evitar malentendidos que -quizá- habían complicado la gestión de la campaña en años anteriores: «agotada la edición de cualquiera de los libros que se ofrecen y mientras queden existencias de otros títulos, no se realizará reposición de nuevos ejemplares. De agotarse todas las existencias, la Caja de Ahorros podrá ofrecer a sus impositores los libros que estime conveniente». Con una intención clara: «aumente su biblioteca, aumentando sus ahorros».

Anuncio publicada en la edición del domingo 12 de abril de 1981. / MED_EXTERNAS_CORREO

Al año siguiente, 1981, este eslogan se desarrollaba con la idea «su sueldo y su biblioteca, pueden contar más». En este caso, Mediterráneo elogiaba en sus páginas especiales del jueves 23 de abril la selección de libros por parte de la Caja, «una iniciativa importante en orden a la promoción del libro y la lectura entre los castellonenses», al elegir «títulos muy sugestivos, avalados por un mayoritario interés entre el público, con el deseo evidente de satisfacer una demanda variada». Entre los de esa edición figuran El quinto jinete de Dominique Lapierre y Larry Collins; Platero y yo de Juan Ramón Jiménez; Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain o El libro de la provincia de Castellón de Juan Antonio Balbás, publicado en 1892 por vez primera.

1982 estaría marcado por el Mundial de fútbol en España: una de las estrellas fue un comic infantil con su mascota, Naranjito, como protagonista. Junto a él, la novela El proyecto Paloma de Irving Wallace y una edición especial del Atlas de la provincia de Castellón, con unas características tapas verdes, coordinado por el almazorense José Sancho Comins.

Anuncio publicado en la edición del viernes 19 de abril de 1985. / MED_EXTERNAS_CORREO

Cientos de miles de ejemplares

Para cuando finalice la campaña del año 83 se habrán puesto a disposición de los clientes un total de 400.000 ejemplares, según se recogía en un reportaje del diario el sábado 23 de abril. En el mismo, se habla de 86.000 ejemplares solo para ese año y Romualdo Boronat explicaba la filosofía de la Fiesta del Libro: «se trata de colaborar con la formación de una biblioteca básica entre nuestros clientes dado el poco índice de lectura que existe a nivel nacional». Entre otros títulos, destacaban esta vez Geología de la provincia de Castellón de Vicente Sos Baynat o Contalles de Tomás Escuder, así como Cien años de soledad de Gabriel García Márquez.

Al año siguiente, los autores locales brillarían con luz propia, con la reedición de Del Castellón Viejo de Vicente Gimeno Michavila -original de 1926- o Mis memorias taurinas castellonenses 1952-1976 de Vicente Castell Alonso, junto a … Y fuimos albinegros de José Luis Tirado Safont, Josety, sin olvidar El superpitufo para la infancia.

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Reediciones de clásicos

En 1985, ingresar un mínimo de 5.000 pesetas en unos días determinados se premiará con el regalo de un libro a elegir entre Escenes Castelloneses de Salvador Guinot, El cuarto protocolo de Frederick Forsyth, La provincia de Castellón de la Plana. Tierras y gentes o el comic Indulto para los Dalton. En el 86 se reeditaría De la meua garbera, de Josep Pascual Tirado, acompañado de Castellón desde el espacio. Y al año siguiente, Historia de Castellón de Arcadio Llistar. En el 89, la Geografía general del Reino de Valencia de Carlos Sarthou, seguido al año siguiente por Tirant lo Blanc y en 1991, por las celebérrimas Observaciones de Cavanilles y por el cuento El pardalet sabut i el rei descregut de Josep Palomero. En octubre de ese año, la fusión con la Caja de Ahorros de Valencia daría lugar a Bancaja, que en años sucesivos seguiría publicando libros de interés. Pero en todos los sentidos, esa ya sería otra historia.

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Noticia publicada el miércoles 21 de abril de 1976. / Mediterráneo

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