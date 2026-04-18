Mayo, fecha clave para el nuevo bus urbano de Castelló: 22 líneas y mejor conexión con el Grau

El Ayuntamiento de Castelló tiene señalado en rojo el mes de mayo para aprobar uno de los proyectos más relevantes de esta legislatura. El contrato de transporte público urbano de Castelló verá la luz el próximo mes de mayo, con lo que se podrá llevar a cabo la ampliación del número de líneas de autobús en la ciudad, así como la renovación de la flota de vehículos, entre otras cosas.

Así lo ha anunciado el concejal de Servicios Públicos, Sergio Toledo, que ha destacado que “no debemos dejarnos llevar por las grandes obras y por los grandes titulares, lo que pide la gente es tener la ciudad limpia, un buen transporte o tener seguridad en su día a día. Lo importante para los vecinos”. Aparte, ha comentado que “hemos intentado poner el foco en el transporte público en Castelló para mejorarlo mediante este nuevo contrato”.

Cantidad millonaria

Toledo ha recordado que la cuantía total de este acuerdo es de 187 millones de euros con una duración inicial de 10 años. Además, se recoge la posibilidad de acogerse a dos prórrogas de 12 meses cada una. El objetivo del Ayuntamiento de Castelló es que “se convierta en una alternativa real al transporte privado”.

Dentro de las nuevas condiciones del transporte en autobús en Castelló, destaca que la capital de la Plana contará con tres nuevas líneas. Por una parte, el Ayuntamiento asume la gestión de la ruta entre Castelló y el Grau, hasta ahora en manos de la Generalitat Valenciana. A esto se suma la creación de dos servicios nocturnos más.

El edil de Servicios Públicos de Castelló, Sergio Toledo. / Gabriel Utiel

El contrato contempla otras modificaciones destacables relacionadas con las frecuencias de paso, que se reducen en todas las rutas mediante el incremento de autocares. Los tiempos se fijarán ahora entre 15 y 20 minutos, según el día de la semana y el recorrido. También se desarrollará una progresiva sustitución de la flota de autobuses y se llevará a cabo la construcción de una nueva campa para aparcar los vehículos en la zona de la Ciudad del Transporte.

Digitalización

El documento municipal ofrece respuestas a otras demandas de los ciudadanos. Así, el consistorio llevará a cabo la digitalización del sistema y permitirá el pago con tarjeta y móvil en los propios buses. Además, se incluirán sistemas de vigilancia dentro de los vehículos para reforzar la seguridad de las personas.

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A todo esto se une que el Ayuntamiento de Castelló, durante este 2026, destinará 13,6 millones de euros para la mejora y modernización del transporte público. La inversión significa un incremento del 80% con respecto a 2025 y permite adaptar este servicio a las necesidades reales de la ciudadanía.