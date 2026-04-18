La Policía Local de Castelló se forma en dispositivo de seguridad en el fútbol profesional

La Policía Local de Castelló ha celebrado esta semana, del 13 al 17 de abril, el curso ‘Seguridad Integral en el Fútbol Profesional’, una acción formativa pionera y de alto nivel centrada en la planificación, coordinación y ejecución de los dispositivos de seguridad en partidos de fútbol profesional, según informó el consistorio castellonense,

Se trata de una iniciativa que responde a la creciente complejidad de este tipo de eventos y a la necesidad de abordarlos desde una perspectiva integral, preventiva y coordinada, se explica en un comunicado.

El curso ha ofrecido a los participantes una visión global de todas las fases que intervienen en la organización de un partido, desde la planificación previa hasta el desarrollo del evento y la gestión posterior.

Entre los contenidos se incluyen la coordinación entre cuerpos policiales e instituciones, el papel de los responsables de seguridad, la gestión de aficiones y la prevención de conductas violentas o procesos de radicalización.

Asimismo, durante las sesiones se ha profundizado en el diseño y aplicación de planes de autoprotección y emergencia en instalaciones deportivas, así como en la planificación operativa de dispositivos de seguridad. Todo ello con un enfoque eminentemente práctico que permite a los asistentes adquirir herramientas aplicables a situaciones reales en eventos multitudinarios.

Uno de los ejes fundamentales de la formación ha sido el análisis de dispositivos de seguridad reales en estadios de fútbol profesional, lo que facilita conocer modelos de organización, toma de decisiones y coordinación operativa. Esta aproximación práctica contribuye a reforzar una cultura de seguridad basada en la anticipación, la prevención y la cooperación entre todos los actores implicados.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado que “este curso pionero, organizado directamente por la Policía Local de Castellón, responde a la necesidad de profesionalizar los dispositivos de seguridad en los partidos de fútbol, donde la coordinación, la planificación y la prevención son fundamentales”.

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La formación ha contado con la participación de ponentes de rdistitos cuerpos policiales, entre ellos un subinspector de los Mossos d’Esquadra, responsable de operativos en el FC Barcelona y el RCD Espanyol; un representante de la Policía Nacional; responsables de seguridad del CD Castellón, Elche CF y Villarreal CF; el presidente de Aficiones Unidas; y representantes del Servicio Municipal de Bomberos y de la Policía Local de Castellón.