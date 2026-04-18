El PSPV afea la inacción del Ayuntamiento ante la aparición de mosquitos en Castelló
La edil Mary Carmen Ribera critica que es una situación que se repite cada año "con mayor intensidad"
La concejala socialista Mary Carmen Ribera ha denunciado la falta de previsión del gobierno del Ayuntamiento de Castelló, liderado por Begoña Carrasco, ante la nueva aparición de mosquitos en Castelló, una situación que, lejos de mejorar, se repite cada año con mayor intensidad.
Ribera ha advertido de que los primeros mosquitos ya están apareciendo en Castelló cuando ni siquiera ha comenzado la temporada más dura, lo que a su juicio evidencia que el ayuntamiento vuelve a llegar tarde. “Venimos de un 2025 muy malo, con mosquitos prácticamente todo el año, y todo apunta a que este 2026 seguirá el mismo camino si no se cambia la forma de actuar”, ha señalado.
Actuación constante
La edil socialista ha recordado que Castelló, por sus características, requiere una actuación constante y sobre todo preventiva, en especial en zonas como la Marjaleria. “El problema no es nuevo ni inesperado. Precisamente por eso es todavía más grave que el gobierno de PP y Vox no esté haciendo los deberes cuando toca, que es antes de que aparezcan las plagas”.
En este sentido, ha criticado que los anuncios de aumento de recursos no se estén traduciendo en una mejora real para la ciudadanía. “Se puede decir que se gasta más dinero, pero la realidad es que los vecinos y vecinas siguen sufriendo las mismas oleadas de mosquitos o incluso peores. Eso significa que la gestión está fallando”.
Colaboración vecinal
Ribera también ha mostrado su rechazo a que el equipo de gobierno apunte a la ciudadanía. “La colaboración vecinal siempre es positiva y necesaria, pero no se puede trasladar a los vecinos y vecinas una responsabilidad que es claramente municipal porque quien tiene que actuar es el Ayuntamiento de Castelló”.
Además, ha acusado a la alcaldesa de incoherencia política. “Cuando estaba en la oposición, Begoña Carrasco utilizó este tema de forma constante, hablando incluso de problema de salud pública y atacando al gobierno anterior. Ahora que gobierna parece que el problema ya no va con ella, quizás porque está más preocupada por su lucimiento personal que por la gestión”, ha añadido.
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