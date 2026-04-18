Reconocimiento europeo al talento de Castelló: Premio a Esteban Ventura por su labor en la industria de la moda

El que fuera concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castelló y actual asesor del Partido Popular, Esteban Ventura, ha sido reconocido por los Premios Europa Multicultural, que valoran su amplia trayectoria dentro de la industria de la moda.

Con años de experiencia en el sector, el castellonense formó parte de destacadas firmas a nivel nacional, donde logró desarrollar un estilo propio que tenía como bases la innovación y la evolución constante.

Con años de experiencia en el sector, el castellonense ha formado parte de destacadas firmas a nivel nacional, donde ha desarrollado un estilo propio basado en la innovación y la evolución constante. Su trabajo le ha permitido posicionarse como un profesional consolidado dentro del panorama actual.

Dos récords Guinness

A este recorrido se suman dos récords Guinness vinculados a la moda, un hito que refuerza su perfil internacional y evidencia su capacidad para afrontar proyectos de gran dimensión y repercusión. El galardón recibido pone el foco no solo en su carrera, sino también en su contribución a una industria cada vez más abierta, diversa y conectada a nivel global.

Con este reconocimiento, Esteban Ventura continúa ampliando su proyección y reafirma su papel como uno de los representantes del talento creativo de Castellón en el exterior.