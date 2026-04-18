Los vecinos opinan sobre el nuevo destino del restaurante Donelio's en Castelló: "Se podría haber destinado a otro tipo de negocio"

El mítico restaurante Donelio’s de la avenida Casalduch de Castelló encara su adiós definitivo tras años de cierre y abandono. Lo que durante décadas fue un punto de encuentro para generaciones de castellonenses se prepara ahora para una transformación total: el espacio dejará de ser un lugar de restauración para convertirse en viviendas.

El propietario del establecimiento, Donelio Gil, reconoce que el contexto actual ha sido determinante. «Viendo ya el declive que había de negocios de toda la vida de Castelló que estaban desapareciendo… yo quería venderlo para negocio, pero era imposible», explica Gil. Según narra, la mayoría de interesados buscaba alquilar, no comprar, lo que complicaba cualquier continuidad del local como establecimiento hostelero. Finalmente, tras contactar con inmobiliarias, la única salida viable fue la construcción de viviendas. «Ese ha sido el motivo de que decidí venderlo por separado, porque todo junto no les venía bien a nadie», afirma el dueño.

El cierre del local pone fin a una etapa de gran actividad. Donelio Gil recuerda con nostalgia los años de mayor esplendor: «Aquí llegamos a trabajar 12 o 13 personas. Los primeros diez años fueron muy buenos». El éxito del negocio le llevó incluso a expandirse hasta la zona de la playa, donde gestionó durante casi tres décadas la antigua Casa de Baños tras adjudicársela en subasta municipal. «El restaurante tuvo mucho éxito en sus tiempos y siempre lo teníamos completo», rememora.

El propietario Donelio Gil en su restaurante. / Erik Pradas

El cambio supone un punto final para uno de los locales más emblemáticos de la ciudad. Durante años, Donelio’s fue escenario de celebraciones familiares, comidas de empresa y encuentros cotidianos que formaban parte de la vida social de Castelló. No obstante, el paso del tiempo, los cambios en los hábitos de consumo y las dificultades del sector acabaron por apagar la actividad del restaurante, que llevaba más de una década cerrado.

Opiniones de los vecinos

A pie de calle, la transformación genera opiniones diversas entre los vecinos, que combinan comprensión con cierta nostalgia. Una residente lamenta la pérdida de un espacio emblemático: «Hay muchos pisos aquí para vender y para alquilar en el barrio, pero si no lo puede vender porque exige mucho y lleva muchos años en venta, el hombre tiene que hacer algo para sacar el dinero», apunta. Además, la mujer lleva viviendo 32 años en ese barrio y tiene recuerdos de ese restaurante. «Me enteré por Mediterráneo. Creo que es un local muy grande que se podría destinar a otros negocios», matiza.

Otra de las vecinas ve con buenos ojos la reconversión: «Me parece perfecto. Hay un problema de vivienda y hay que buscar soluciones; mejor que haya más accesibilidad para todo el mundo y viviendas económicas antes que tener locales cerrados».

Por otra parte, uno de los jóvenes que trabaja en el barrio reconoce que con tantos locales cerrados en Castelló, «no hace falta tener mil cafeterías». También destaca: «Se pueden tener más casas; es mejor eso que locales cerrados en general, que hacen más fea la calle».

El caso de Donelio's ejemplifica así un cambio cada vez más frecuente en las ciudades: la desaparición de negocios tradicionales frente a la presión del mercado inmobiliario y los cambios en los hábitos de consumo. Entre la memoria de un pasado lleno de actividad y la necesidad de adaptarse al presente, el emblemático local se despide para dar paso a una nueva realidad residencial.