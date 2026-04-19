Begoña Carrasco alerta de un perfil falso en redes sociales que suplanta su identidad

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha advertido a la ciudadanía de la existencia de un perfil falso en redes sociales que está utilizando su identidad con fines de estafa.

A través de un mensaje publicado en sus canales oficiales, Carrasco ha pedido colaboración para denunciar esta cuenta y evitar que más personas puedan verse afectadas por este fraude.

“Se está utilizando un perfil falso en Facebook suplantando mi identidad con fines de estafa. Os pido vuestra colaboración para denunciar este perfil y evitar que nadie pueda ser víctima”, ha señalado.

La alcaldesa ha recordado cuáles son sus únicos perfiles oficiales en redes sociales: ➡️ Instagram: @begona_carrasco ➡️ Facebook: Begoña Carrasco García ➡️ X: @begonacarrasco ➡️ TikTok: @begona_carrasco

Desde el Ayuntamiento insisten en la importancia de verificar siempre las cuentas oficiales y extremar la precaución ante posibles intentos de fraude en redes sociales.