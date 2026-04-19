Begoña Carrasco alerta de un perfil falso en redes sociales que suplanta su identidad
Desde el Ayuntamiento insisten en la importancia de verificar siempre las cuentas oficiales y extremar la precaución ante posibles intentos de fraude
La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha advertido a la ciudadanía de la existencia de un perfil falso en redes sociales que está utilizando su identidad con fines de estafa.
A través de un mensaje publicado en sus canales oficiales, Carrasco ha pedido colaboración para denunciar esta cuenta y evitar que más personas puedan verse afectadas por este fraude.
“Se está utilizando un perfil falso en Facebook suplantando mi identidad con fines de estafa. Os pido vuestra colaboración para denunciar este perfil y evitar que nadie pueda ser víctima”, ha señalado.
La alcaldesa ha recordado cuáles son sus únicos perfiles oficiales en redes sociales:
➡️ Instagram: @begona_carrasco
➡️ Facebook: Begoña Carrasco García
➡️ X: @begonacarrasco
➡️ TikTok: @begona_carrasco
Desde el Ayuntamiento insisten en la importancia de verificar siempre las cuentas oficiales y extremar la precaución ante posibles intentos de fraude en redes sociales.
- Calzados Segarra de la Vall d'Uixó se hace más grande: compra la marca riojana Notton
- Galería de imágenes: Búscate en el concierto de Fito & Fitipaldis en Castelló
- Los vecinos opinan sobre el nuevo destino del restaurante Donelio's en Castelló: 'Se podría haber destinado a otro tipo de negocio
- El tiempo en Castellón: rayos, tormentas y un calor sofocante marcan el fin de semana
- Mayo, fecha clave para el nuevo bus urbano de Castelló: 22 líneas y mejor conexión con el Grau
- En directo | Castellón-Burgos: Nuevo partido clave para el conjunto albinegro
- Un chef de Castellón gana la Mejor Tapa de Madrid: así es la propuesta que ha conquistado al jurado
- Todas las imágenes de la Fuga Penyagolosa Trails