Begoña Carrasco pide al Gobierno "el fin de los recortes en la vigilancia de Columbretes"

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha remitido una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación "para exigir la reversión de los recortes de personal en la reserva marina de las Islas Columbretes, que está bajo su competencia".

Carrasco solicita en la misiva una reunión al ministro Luis Planas para "trasladarle personalmente la problemática que supone el injustificado recorte de personal y falta de encargo a la empresa pública Tragsatec en Columbretes", ante "la ausencia de respuesta y en unánime acuerdo del conjunto de los partidos políticos que integran la corporación municipal".

"El objetivo es garantizar la más adecuada protección de tan valioso patrimonio medioambiental, que a su vez es un recurso turístico y educativo de primer orden para nuestra ciudad", ha manifestado la alcaldesa, según un comunicado del Ayuntamiento.

Carrasco también recuerda en el texto dirigido a Planas que en septiembre de 2025 se remitió al Ministerio "una declaración institucional aprobada por unanimidad" del pleno municipal, en la que se instaba a "revertir el desmantelamiento del sistema de vigilancia presencial de la Reserva Natural Marina de las Islas Columbretes".

La carta de la alcaldesa de Castellón destaca que en los últimos 45 días, "30 de ellos no han tenido ningún tipo de protección directa ante la falta de recursos humanos destinados en el archipiélago por parte del Ministerio", y ha apuntado que esos recortes "han sido especialmente sensibles en épocas como la pasada Semana Santa", pues se suman a los periodos vacacionales del personal.

Esto hace, según ha dicho, "que prácticamente dos de cada tres días, la reserva marina esté totalmente desprotegida", algo que "irá a peor con la llegada del verano y las vacaciones estivales, que son precisamente cuando más visitantes suelen tener" estas islas.

Carrasco ha advertido de que "el mayor tesoro natural de Castellón está siendo frecuentado ya por pescadores furtivos y el abandono por parte del Gobierno de España está poniendo en peligro toda su biodiversidad, incluyendo la de las propias islas y su Parque Natural".

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En este sentido, ha considerado que en la defensa del patrimonio natural "no deben existir colores políticos y sí la apuesta por el entendimiento y buscar soluciones inmediatas a esta amenaza", y ha agradecido a la Generalitat que haya reforzado desde el pasado mes de agosto los servicios que presta en les Columbretes, "para intentar paliar esta desprotección que sufren".